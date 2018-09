Le député LREM et ancien patron du Raid, Jean-Michel Fauvergue, veut rendre l'armement obligatoire pour les policiers municipaux. Un rapport parlementaire sera remis ce mardi au Premier ministre Edouard Philippe.

Et si l'armement de la police municipale devenait obligatoire ? Le rapport sera remis au Premier ministre ce mardi après-midi à 16 heures.

Au programme, 78 propositions pour améliorer la coordination entre les forces de l'ordre, la police municipale et les agents de sécurité privée. L'une d'entre elles étant de rendre l'armement des policiers municipaux obligatoire. Polémique en vue.

Déjà que les gendarmes et les policiers n'ont pas leur heures de tirs. Alors la police municipale.... — RachelB (@RachelBadi) September 11, 2018

84% des effectifs de police municipale déjà armés

D'après le rapport des deux députés LREM, Jean-Michel Fauvergue de Seine-et-Marne et Alice Thourot de la Drôme, 84% des effectifs de police municipale étaient déjà équipés d'une arme, quelle que soit la catégorie en 2016. Au total, 18 044 policiers municipaux sont armés.

De la bombe lacrymo au calibre 38, il n'y a qu'un pas. Le pistolet "entre progressivement dans les usages" estiment les rapporteurs.

"Il ne s'agira pas nécessairement d'imposer l'armement permanent de tous mais bien d'acter le fait que tous peuvent être en situation de l'être" - les deux députés LREM.

Le but de cette proposition ? Favoriser "la coproduction de sécurité" entre polices et gendarmeries nationales, polices municipales et acteurs de la sécurité privée. Comme leurs confrères, les policiers municipaux seraient armés de pistolets semi-automatiques.

Sans compter que si on arme les policiers municipaux, qu'on leur crée une école nationale, qu'ils ont accès aux fichiers, je propose aussi de les renommer "police nationale" tant qu'à faire, non ? — Laurent Borredon (@LaurentBorredon) September 11, 2018

D'ailleurs, les députés souhaitent aussi faciliter l'équipement des agents de sécurité privée en taser. Ce n'est pas la seule mesure du rapport à transformer le paysage de la sécurité en France.

L'ancien patron du raid et la député de la Drôme propose aussi la création d'une école nationale de la police municipale et leur permettre de consulter directement, (mais sous conditions), certains fichiers de police comme le fichier des objets et des véhicules signalés ou celui des personnes recherchés.

Et si on en veut pas ?

Cette proposition de renversement de la règle en vigueur pose une autre question : si on ne veut pas d'une police municipale armée, peut on s'y opposer ? Si l'on suit la proposition du rapport, l'armement sera obligatoire "sauf décision motivée du maire".

N'importe quoi : la police municipale c'est pas une "vraie police" d'abord !

Quand le lobby des armes entre en action ! — Meydmo 🇫🇷⭐️⭐️🇨🇲 (@malowoussou) September 11, 2018

Si plus de 18 000 policiers municipaux français sont armés, seuls 44% d'entre eux portent une arme à feu, même dans le contexte de menace terroriste certains maires sont toujours réticents à cette option. "Nos agents de police n'ont pas vocation à interpeller les gens et faire des contrôles", a par exemple réagisur franceinfo le maire EELV d'Arcueil. Pour Christian Métairie, c'est simple "à chacun son travail".