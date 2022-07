La canicule sévit en Loire-Atlantique mais la température de l'eau reste bien fraîche sur le littoral

Avec plus de 30 degrés au thermomètre, on pourrait s'attendre à se baigner dans des eaux chaudes sur les côtes de Loire-Atlantique. Mais l'eau peine à atteindre les 19 degrés ce lundi sur la plage Valentin de Batz-sur-Mer.

Elle est froide ! Voilà ce que vous pouviez entendre de la part des baigneurs, ce lundi après-midi sur la plage Valentin à Batz-sur-Mer. Entre les gesticulations et les grimaces de certains, il fallait mettre un doigt de pied pour se rendre effectivement compte de la fraîcheur de l'eau. Sur le thermomètre d'un des sauveteurs de la SNSM, on pouvait voir afficher 19 degrés dans l'eau.... et 34 degrés à l'extérieur !

Un écart de 15 degrés qui surprend Cédric. "On pouvait s'attendre avec cette canicule à ce qu'elle soit plus chaude!", assure le quadragénaire venu de Lyon avec ses trois garçons pour les vacances.

Ce lundi après-midi, la température sur la plage est même montée jusqu'à 37 degrés selon les sauveteurs de la SNSM. © Radio France - Virginie Vandeville

"Je vais attendre qu'elle se réchauffe un peu", assure de son côté Pascal, au bord de l'eau. Mais il risque de perdre patience car la température va peiner à monter malgré la chaleur assure Patrick Auger, chef de secteur de la SNSM.

Patrick Auger, chef de secteur de la SNSM à Batz-sur-Mer. © Radio France - Virginie Vandeville

_"Cette différence est un phénomène naturel dû aux courants marins et à cet anticyclone depuis 15 jours. La température de l'air augmente beaucoup plus rapidement que celle de l'eau_. Ce phénomène était déjà été visible sur une journée ou deux alors que là, cela dure. C'est là où il faut être très vigilant car c'est sournois", assure le sauveteur de mer.

Bien se mouiller la nuque

Cet écart de température impose aux baigneurs, la plus grande vigilance. C'est pour cela que les sauveteurs de la SNSM arpentent la plage afin de faire un maximum de pédagogie. "C'est humain de se rafraîchir donc tout de suite on se dit qu'on va piquer une tête. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se mouiller d'abord les pieds pour que le cerveau enregistre que l'eau est froide. Puis se mouiller les épaules, le torse, la nuque surtout et prendre bien son temps pour éviter le choc thermique. On risque sinon le malaise cardiaque et même l'hypothermie si le baigneur reste longtemps dans l'eau", insiste Patrick Auger.

Les sauveteurs de la SNSM font de la pédagogie sur la plage. © Radio France - Virginie Vandeville

Après 30 minutes de progression et les cuisses dans l'eau, Isabelle n'y arrive toujours pas. "Je n'arrive pas à mettre mon ventre dans l'eau, elle est trop froide. Je préfère la méditerranée. Là au moins l'eau est chaude". Mais pour Régine, une normande, l'eau froide n'a que du bon surtout " pour les articulations et le sang. Moi j'adore", assure la jeune retraitée. Et ça tombe bien car l'écart entre l'eau et l'extérieur risque de se creuser avec la canicule annoncée.