"Si les vacanciers ne viennent pas se faire vacciner, allons les chercher dans les campings"

Comment inciter les ressortissants français à se faire vacciner et trouver les arguments pour les convaincre de l'intérêt de se protéger ? Et si c'était plus facile sur leur lieu de villégiature ? La Région Occitanie a pris le taureau par les cornes et organise depuis le début du mois d’août une grande tournée des campings en partenariat avec la Croix-Rouge et l'Agence régionale de santé. Une tournée des plages du littoral méditerranéen, du Gard jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Ce vendredi 6 août, la quinzaine d'infirmiers, médecins et personnel logistique faisaient une halte à Vias-Plage au camping Californie.

Proxivaccin Campings permet en fait de toucher les gens directement sur leur lieu de vacances, mais aussi les professionnels des campings qui ne sont pas encore vaccinés. "Cette campagne est mise en place pour relancer la vaccination" dit Carole Delga, la présidente de Région Occitanie, favorable à la vaccination obligatoire pour tous dès cet automne.

''Avec ce variant Delta, la contamination est inquiétante et il est nécessaire de se faire vacciner''-Carole Delga

"Aller vers et convaincre le public c'est l'objectif recherché, selon Clément Marragou, le président de la Croix-Rouge dans l'Hérault. Convaincre un public isolé, les plus en difficulté dont l'agenda ne s'accorde pas forcément avec la stratégie vaccinale".

''C'est bien plus détendu et on sensibilise un public qu'on ne touche pas ailleurs'' Clément Marragou, de la Croix Rouge de l'Hérault

"On a bien compris qu'on avait affaire à des vacanciers. C'est moins la chaîne que dans les centres de vaccination fixes comme à Montpellier et Béziers. Les créneaux sont larges et les vacanciers peuvent venir en maillot et claquette."

Des centaines de milliers de touristes dans les campings du littoral

L’Occitanie, forte de son tourisme, est la région qui compte le plus grand nombre d’emplacements ou places d’hôtellerie de plein air. Sur les quatre départements du littoral occitan, 230 campings disposent de 65.000 emplacements.

La situation sanitaire ne cesse d’inquiéter

Une sensibilisation est menée dans les campings dès l'arrivée des vacanciers qui peuvent ainsi prendre rendez-vous pour être vaccinés le jour de la venue des infirmiers. "C'est un bon signal envoyé à la clientèle" pour les rassurer selon Jordan Dartier, le maire de Vias, lui aussi favorable à la vaccination obligatoire pour tous.

"C'est un bon point pour la station"-Jordan Dartier, le maire de Vias

"Ici les craintes sont différentes. Les vacanciers sont bien plus détendus" dit Nicolas Mezailles, infirmier référent à la Croix-Rouge de l'Hérault.

"Ils n'ont pas eu le temps de se faire vacciner avant les vacances et ils savent qu'à leur retour il sera obligatoire par endroit''-Nicolas Mezailles

La Croix-Rouge a prévu de revenir dans cet établissement d'ici fin septembre. D'autres vacanciers seront présents et certains peut-être pas encore vaccinés.