"Si on n'est pas essentiel à Noël, on ne l'est jamais", réagit une gérante mayennaise de magasin de jouets

Pas de réouverture des commerces non-essentiels avant au moins 15 jours. Vous allez donc devoir encore patienter avant de vous rendre dans les magasins de jouets pour faire vos achats de Noël. Ce sera peut-être possible au 1er décembre en fonction de l'évolution de l'épidémie, a dit le Premier ministre ce 12 novembre.

Noël représente 70% du chiffre d'affaires

Pour Nelly Betton, gérante du King Jouet à Mayenne, le 1er décembre, ce sera déjà trop tard. "On fait 70% de notre chiffre d'affaires sur deux mois, en novembre et décembre. Ce sera très compliqué de rattraper novembre. Le magasin vit le reste de l'année avec la saison de Noël, pour payer nos salariés, nos loyers. On a peur de ne pas tenir le coup et de devoir licencier", s'inquiète cette commerçante.

On a peur de ne pas tenir le coup

Pour aider les magasins de jouets, comme celui de Nelly Betton, le ministre de l'Economie a promis un crédit d'impôt pour les bailleurs qui renonceraient au loyer de novembre. C'est clairement insuffisant pour cette commerçante mayennaise.

"Comment un mois de loyer en moins peut combler 70% d'un chiffre d'affaires ? Et le gouvernement ne va pas rembourser les stocks dans nos magasins. Mon magasin a trois ans, je n'ai pas les reins pour payer autant de stocks. Je ne veux pas de leurs aides, je veux qu'on me laisse travailler. Comment peut-on nous dire en période de fin d'année que nous sommes pas essentiels. Si on ne l'est pas là, on ne l'est jamais", explique Nelly Betton.

Cette commerçante a mis en place un drive mais c'est beaucoup de temps, de travail en plus qui rapporte peu selon elle. Cette alternative ne suffira pas.