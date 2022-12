"Si on se mobilise collectivement, on peut éviter les délestages", estime le directeur d'Enedis en Normandie

S'il fait très froid et que la consommation d'électricité ne baisse pas, les autorités risquent de procéder à des délestages, des coupures de courant volontaires pour éviter une panne générale. La Première ministre Élisabeth Borne a adressé la semaine dernière une circulaire aux préfets dans laquelle un plan est élaboré pour savoir que faire en cas de coupure. Pour nous aider à comprendre ce qu'il risque de se passer et comment cela pourrait se passer, Jean-Olivier Martin, directeur régional d'Enedis en Normandie, était l'invité de France Bleu Normandie ce lundi.

Pouvez-vous nous expliquer comment vont se dérouler ces coupures, si elles ont lieu ? Comment les zones concernées et les délais vont-ils être déterminés ?

Avant toute chose, je vous propose de revenir sur quelques principes qui peuvent permettre de comprendre comment agir parce que je pense qu'on peut faire beaucoup pour sécuriser notre système électrique. Il faut bien avoir en tête que l'électricité ne se stock pas donc il doit y avoir en permanence un équilibre entre la production et les interconnexions aux frontières, les importations d'électricité et la consommation. Or, on consomme tous en même temps, en particulier la semaine, pendant les périodes de pointe - 8-13 heures le matin et 18-20 heures le soir - et il est possible que notre système électrique ne parvienne pas à couvrir l'ensemble des besoins des Français. Et ça, c'est particulièrement vrai lorsqu'il fait froid et longtemps. Une baisse de température d'un degré représente un besoin de puissance de 2,4 gigawatts, c'est l'équivalent de deux tranches nucléaires mais c'est aussi comme si, à chaque degré, on ajoutait les besoins des deux tiers de la Normandie sur le système électrique.

C'est donc justement à ces horaires de pointe qu'il risque d'y avoir des coupures d'électricité ?

Exactement. Le réseau de transport d'électricité est en charge en permanence de veiller à cet équilibre entre production et consommation et c'est lui qui décide s'il y a besoin de l'activation d'un délestage. C'est vraiment une mesure d'ultime recours, c'est une possibilité, ce n'est ni une certitude ni une fatalité. Si on se mobilise collectivement pour réduire notre consommation d'électricité au moment des heures de forte sollicitation, c'est-à-dire entre 8 et 13 heures le matin et 18-20 heures les jours "Ecowatt rouge", c'est-à-dire où il y a une tension très forte sur le système électrique, on pourra réussir à éviter ces mesures exceptionnelles que sont les délestages.

Et ça durera au maximum 2 heures. Comment est-ce que les zones concernées seront déterminées ?

Les zones sont déterminées par le réseau de transport d'électricité par département et par bloc de puissance. Par département, il est demandé à Enedis, qui est l'opérateur de l'activation d'un délestage - s'il devait avoir lieu et j'insiste sur le fait que ce n'est pas une fatalité - il va être indiqué combien il faut délester de puissance par département.

Comment est-ce qu'on pourra savoir si on est concerné par une coupure ?

À J-3, on aura l'information par monecowatt.fr d'un signal orange ou rouge. Si le signal est vert, il n'y a pas d'alerte. Si le signal est orange, le système électrique est tendu et les gestes d'économie sobriété sont les bienvenus. Et si le signal est rouge, le système électrique est tendu, ça veut dire qu'on peut être en situation effectivement d'avoir à activer un délestage.

Et pour le savoir, il faudra se rendre sur le site coupures-temporaires.enedis.fr c'est ça ?

Oui, tout simplement en saisissant son adresse, le nom de sa rue et sa commune. Et là, vous saurez, la veille à 17 heures, si vous êtes délesté le lendemain ou pas, et sur quelles plages horaires.

En cas de coupure, est-ce qu'on pourra toujours se servir de notre téléphone portable et d'Internet ? Est-ce que ce sera toujours disponible ou pas ?

S'il doit y avoir un délestage, toutes les antennes relais - il y en a à peu près de 100.000 sur tout le territoire - ne seraient pas impactées. L'objectif pour Enedis et les pouvoirs publics, c'est d'aider les opérateurs télécoms à préserver l'accès aux numéros d'urgence, notamment le 112, en cas de dispositif exceptionnel de délestage. Mais les discussions sont encore en cours avec les opérateurs télécoms pour trouver les meilleures solutions possibles pour permettre de limiter les impacts liés à ces coupures temporaires.

Une autre inquiétude, c'est pour les personnes hospitalisées à domicile. On le sait, il y a 14000 sites qui ont été définis comme prioritaires pour garder du courant, les gendarmeries, les casernes de pompiers, les hôpitaux... Comment faire pour que les personnes hospitalisées à domicile soient elles aussi épargnées, qu'elles ne prennent aucun risque ?

C'est ce qu'on appelle les patients à haut risque vital. Cette liste nous est communiquée par l'Agence régionale de santé, avec laquelle on travaille en étroite collaboration. On a un dispositif graduel d'information de ces patients à haut risque vital. À J-3, lorsqu'on a la crainte d'un délestage, on les informe. On s'assure qu'ils ont tous été bien informés de façon à pouvoir prendre leurs dispositions. Si on n'a pas pu les joindre par téléphone avant J-1, on se rend chez eux pour pour qu'ils puissent prendre toutes leurs dispositions. Enedis ira chez ces patients pour s'assurer qu'ils ont bien pris en compte le fait qu'il pouvait y avoir un délestage chez eux.