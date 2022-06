Si rien n'est fait, la production de déchets en plastique va quasiment tripler d'ici à 2060 dans le monde

1.014 millions de tonnes par an. C'est le nombre de déchets en plastique qui seront produits sur terre d'ici à 2060 si rien n'est fait, alerte ce vendredi l'OCDE. Soit le triple par rapport à 2019. Un fléau qui menace l'environnement et contribue à l'effondrement de la biodiversité. Les centaines de millions de tonnes de déchets produits chaque année, qui se dégradent en micro-plastiques, sont retrouvés dans tous les océans du globe, dans la banquise, dans le corps des humains et des animaux, et même dans de l'air prélevé au sommet de montagnes.

Dans le détail, si rien n'est fait, la production de plastique passera de 460 millions de tonnes à 1.231 millions de tonne, et la production de déchets plastique évoluera dans les même proportions : de 353 à 1.014 millions de tonnes. Les stocks déjà accumulés dans les milieux aquatiques seraient multipliés par trois pour les cours d'eau et lacs et par près de cinq dans les océans.

Deux scénarios

Dans ce rapport intitulé "Perspectives mondiales des plastiques : scénarios d'action à l'horizon 2060", l'OCDE évalue deux scénarios. Le premier scénario prévoit des engagements différenciés par pays, avec des mesures plus ambitieuses pour ceux de l'OCDE, plus riches. Le second envisage "un ensemble de mesures très rigoureuses" mondiales, "destiné à réduire les rejets mondiaux de plastiques à un niveau proche de zéro à l'horizon 2060". Mais quel que soit le scénario, prévient l'OCDE, l'utilisation des plastiques et la production de déchets connaitront une forte augmentation - moindre, évidement, que si rien n'est fait.

Différence notable : les rejets dans la nature diminueraient de 22 à 6 millions de tonnes dans le second scénario, contre une augmentation à 44 millions sans aucune mesure.

L'OCDE estime que les deux scénarios de réduction pourraient être mis en œuvre "pour un coût relativement modeste rapporté au PIB". Ainsi le premier scénario réduirait le PIB mondial de 0,3% moindre par rapport aux prévisions, contre 0,8% dans le second scénario. "Ce qui montre une fois de plus que les politiques publiques ont un coût économique assez limité", souligne l'OCDE.