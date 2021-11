"Si tu viens du 93, c'est mal vu" : en Seine-Saint-Denis, les jeunes confrontés aux discriminations

Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dévoile, ce mardi 9 novembre, son baromètre des discriminations*. Une enquête réalisée auprès d'un échantillon d'habitants qui en dit long sur les discriminations subies, dans la recherche d'un emploi d'un logement ou encore l'accès à la santé.

Plus d'un tiers des interrogés discriminés dans la recherche d'un emploi

Au total, 9 personnes sondées sur 10 estiment que les habitants sont discriminés dans le département en raison de leur couleur de peau, leur religion ou leur quartier d'habitation. Plus de 6 sur 10 déclarent en avoir été directement victimes, au moins une fois, lors des cinq dernières années. Le chiffre grimpe même à 84% chez les 18-24 ans. C'est sans surprise le domaine du travail qui revient dans les réponses : plus d'un tiers des habitants estiment avoir été pénalisés dans leur recherche d'emploi.

Des chiffres qui ne sont pas vraiment inédits. La discrimination envers les jeunes issus de certains quartiers populaires, et plus particulièrement en 93, est étudiée depuis des années et dénoncée par plusieurs élus et associations. Certains jeunes du territoire l'ont même intégrée mentalement.

Exemple avec Mohamed, Clara et Taha. Ces trois adolescents de 14 ans vivent tous à Montreuil. Si à leur âge, ils affirment n'avoir jamais été victimes d'un propos ou d'un acte discriminant, tous les trois redoutent ce moment-là, comme s'il était inévitable. "Moi je pense que la discrimination ça commence plus vers 20-25 ans, quand on commence à chercher un travail, quand on arrive dans le domaine des grands", affirme Mohamed, jeune français d'origine tunisienne.

"Ma mère a été traitée de bamboula"

Le monde des grands, celui du travail et des patrons, Taha l'appréhende. L'adolescent pense que ses origines marocaines pourraient lui porter préjudice. "Je veux travailler dans la mode et surtout dans le monde du luxe et j'ai peur qu'on me dise 'non parce que tu es arabe et tu peux pas faire ça', parce j'ai l'impression qu'être arabe ou noir c'est un peu mal vu". Mal vu aussi, selon lui, de vivre en Seine-Saint-Denis, quand on recherche un emploi : "Ils pensent que si tu viens du 9-3, t'es agressif, tu parles mal ou tu tapes tout le monde". La faute "à tout ce qu'on voit dans les médias", ajoute son ami Mohamed.

Si le concept de discrimination est aussi bien intégré dans les esprits de ces collégiens, pourtant encore éloignés du monde du travail, c'est parce qu'ils connaissent tous, au moins une personne dans leur entourage qui l'a vécue. Exemple avec la mère de Clara, qui vient de Guadeloupe. "Elle travaille dans le social, elle est secrétaire et son patron n'arrête pas de la rabaisser, une fois il l'a traitée de 'bamboula' mais elle n'a rien dit parce qu'elle ne veut pas perdre son travail", raconte la jeune fille.

La Seine-Saint-Denis lance son Observatoire des discriminations

"Il y a quelque chose de terrible dans ce ressenti qui est malheureusement révélateur de l'ampleur de ce phénomène dans notre société", commente Stéphane Troussel, le président du département. "Je n'accepte pas que ces discriminations deviennent une forme de fatalité pour ces jeunes et qui pourraient leur faire penser qu'ils n'ont pas leur place... derrière ces discriminations, c'est la promesse de l'égalité républicaine qui est en jeu", prévient l'élu socialiste.

Pour prévenir et alerter sur ce problème, le département lance officiellement ce mardi, son "Observatoire des discriminations et de l'égalité", une première pour un département en France. Il sera composé d'experts, de chercheurs, d'associations qui auront notamment pour mission de sensibiliser la population sur leurs droits face à ce genre de situation.

"Des quotas territoriaux" pour les grandes entreprises, défend le maire de Saint-Ouen

À Saint-Ouen, la mairie a lancé, en juin dernier, le dispositif "À compétences égales, on embauche local" : une convention signée entre la municipalité et une trentaine d'entreprises implantées sur la commune comme Nexity, Alstom, Samsung. Celle-ci s'engagent à ouvrir leurs portes aux jeunes de la ville. "Ca représente entre 300 et 400 stages qualifiants à la clé", assure le maire Karim Bouamrane (PS).

Opposé à la notion de "discrimination positive", l'élu préfère parler de "quotas" de recrutements locaux à imposer aux plus grandes entreprises qui s'installent dans les quartiers populaires ou les zones rurales. "On l'a vu avec Sciences Po, à partir du moment où a mis des quotas, tellement décriés à l'époque pourtant, ça a permis de dégager une élite issue des classes moyennes et populaires. Là, c'est pareil, si on veut faciliter l'insertion professionnelle pour toute une génération, alors oui, je le dis clairement, la notion de 'quotas territoriaux' pour les grands groupes doit entrer en ligne de compte".

*Enquête Harris Interactive réalisée par téléphone du 5 au 19 juillet auprès de 1.002 habitants de la Seine-Saint-Denis.