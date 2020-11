Avec le confinement, si vous allez faire vos courses en Espagne, vous risquez d'être verbalisés

Avec le confinement, de nombreux Français qui habitent dans les Pyrénées-Orientales se demandent s'ils peuvent continuer à aller faire leurs courses en Espagne sur les zones commerciales du Perthus et de la Jonquera. Théoriquement pour aller faire ses achats de première nécessité, il n'y a pas de limite de kilomètres. Mais l'esprit du confinement est évidemment de restreindre le plus possible les déplacement inutiles. Dans ces conditions, le gouvernement a décidé de laisser les forces de l'ordre apprécier la situation.

Venir de Perpignan considéré comme un abus

Par exemple, si vous habitez Perpignan et que vous vous rendez à la Jonquera pour faire vos courses ou acheter vos cigarettes, l'agent peut considérer qu'il s'agit d'un abus de droit, car autour de Perpignan, vous disposez déjà de tous les commerces nécessaires pour faire vos achats. Depuis le début du confinement, plusieurs automobilistes se rendant à la Jonquera ont ainsi été verbalisés avec une amende de 135 euros. En revanche si vous habitez plus prés de la frontière, au Boulou par exemple, vous pourrez certainement échapper à l'amende. Puisqu'il n'y a pas de texte précis, ce sera toujours aux forces de l ordre d'apprécier en fonction de la situation.

Que se passe-t-il à l'arrivée en Espagne?

Contrairement à ce qui s'était passé au printemps, la frontière avec l'Espagne reste ouverte. Personne ne vous empêchera de rentrer sur le sol espagnol, mais une fois sur place, tout dépend du jour de la semaine. Du lundi au vendredi, la circulation est possible à l'intérieur du territoire catalan. En revanche, le samedi et le dimanche, la Catalogne est soumise à un confinement. Il faut avoir une raison valable et urgente pour circuler. La liste des autorisations que nous a communiquée le ministère régional de l'intérieur à Barcelone précise que les Catalans doivent faire leurs courses au plus prés de chez eux, dans leur propre municipalité de résidence si cela est possible. Les voitures françaises sont donc susceptibles d'être verbalisées. C'est l'agent qui est chargé d'apprécier la situation. Mais préparez vous à des sueurs froides si vous tombez sur la police. L'amende peut aller jusqu'à 600 euros.