Si vous voulez travailler pour le printemps de Bourges, c'est maintenant

Bourges, France

Six jours de travail payés au SMIC. Il suffit d'avoir plus de 18 ans et de s'inscrire sur le site jeparticipe-evenement. Vous serez alors convoqué à une session d'information collective pour déposer votre CV à Pôle Emploi Baudens à Bourges. L'année dernière, un peu plus de 600 personnes avaient candidaté. Le recrutement est très ouvert, Pôle Emploi transmet l'ensemble des candidatures au Printemps de Bourges qui fait sa sélection. Lors de la session d'information à laquelle vous serez convoqué, Pôle Emploi vous proposera de réaliser un petit test : vous devrez repérer les éléments à risque sur un dessin. Une manière d'analyser votre capacité d'initiative. Vous devrez aussi remplir une fiche de candidature pour exposer vos motivations.

Jonathan va postuler pour participer à son quatrième printemps de Bourges, comme agent d'orientation © Radio France - Michel Benoit

Jonathan va postuler pour son 4eme printemps de Bourges comme agent d'orientation. Il travaille la nuit, de 20H00 à 2 heures du matin et vadrouille à la rencontre des festivaliers parfois désorientés : " Ils plantent leur petite tente dans le jardin de la trouée verte et parfois ils se perdent un petit peu pour rentrer le soir. Parfois, on est appelé une ou deux fois dans la soirée, parfois, ça peut être sept ou huit fois. On a un talky-walky et on appelle le régisseur responsable du secteur. Il dispose de tous les numéros pour appeler un agent de sécurité, ou alors la police. J'aime bien cette ambiance sur le festival. " Jonathan fait cela en plus de son travail d'animateur.

Maud Matron, de l'agence Pôle Emploi Baudens à Bourges © Radio France - Michel Benoit

40 % environ des embauches sont des demandeurs d'emploi. Pôle Emploi va en profiter cette année pour leur proposer une formation sur le savoir-être, un frein souvent pour trouver du travail : " On sait très bien que la façon de se présenter, de regarder quelqu'un, ça influe sur le choix d'un employeur, mais ça joue aussi dans sa vie sociale, tous les jours, explique Maud Matron, conseillère à Pôle Emploi Baudens. Là, on leur proposera une petite boîte à outil pour progresser et apprendre à avoir confiance en soi." Six employeurs sur 10 estiment que les candidats qui se présentent pour une embauche ont des problèmes de comportement. L'an dernier, l'agent le plus âgé recruté par le festival avait 77 ans ! Date limite pour candidater sur le printemps de Bourges : le 1er mars.