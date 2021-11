Sibelle la petite chienne volée en Vaucluse a été retrouvée dans le Var

Le chihuahua de 2 mois et demi volé dans le camping-car de ses maitres sur l'aire d'autoroute de Cavaillon pendant la nuit du 1er au 2 novembre a été retrouvée ce weekend end dans le Var.

Le chiot de 4 mois et 900 grammes a été retrouvé a Solliès-Pont dans le Var trois jours après avoir été enlevée à 150 kilomètres de là. Sibelle, c’est le nom de ce petit chihuahua, a donc été retrouvé vendredi par une dame qui l’a recueillie, réchauffée et nourrie avant de la confier à une clinique vétérinaire. Grace à la puce d’identification les maîtres ont été identifiés et contactés. Les retrouvailles ont été émouvantes.

L’histoire de ce chiot volé avait connu un écho médiatique de grande ampleur

L'appel lancé sur les réseaux sociaux avait été partagé 40 000 fois ! Un écho médiatique de grande ampleur qui a sans doute empêche les ravisseurs de chercher à la revendre, qui plus est l'animal puçé est très reconnaissable. Brigitte sa maitresse commençait à perdre espoir, de nombreux appels malveillants lui réclamaient de l’agent pour lui rendre a chienne.