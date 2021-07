Sibylle Jannekeyn : "Le jour du dépassement doit nous rappeler l'urgence climatique"

La transition écologique doit se faire "à une cadence accélérée" pour lutter contre le changement climatique, a insisté ce jeudi sur France Info Philippe Lamberts, eurodéputé belge, alors que l'humanité a utilisé ce jeudi autant de ressources biologiques que ce que la Terre peut régénérer en une année, selon l'ONG américaine Global Footprint Network. A Nîmes (Gard), EELV précise : "avec notre consommation actuelle, il faudrait 1,7 Terres pour subvenir aux besoins de la population mondiale. Par ailleurs, si tout le monde vivait comme le font les Françaises et les Français, il faudrait 2,7 Terres : nous creusons chaque jour un peu plus notre déficit par rapport au reste de la planète."

Cette date avait été reportée d’un mois l’année dernière (au 22 août), pour cause de ralentissement de l’économie mondiale lié à la crise sanitaire. Mais avec le retour de la croissance et la sortie progressive du confinement, le « jour du dépassement de la Terre » continue son inexorable avancée et revient à son niveau de 2019 (29 décembre en 1970 et 23 septembre en 2000).

"Face à cette situation, le gouvernement continue à ne tirer aucun enseignement de la crise climatique que nous traversons, déplore Sibylle Jannekeyn, conseillère fédérale, secrétaire du groupe de Nîmes d'Europe Ecologie Les Verts. La faiblesse de la loi Climat, qui vient d’être définitivement adoptée, en est un exemple dramatique. Pourtant, des leviers d’action existent : isoler les bâtiments, produire et se nourrir localement, développer les énergies renouvelables, encourager les modes de déplacement doux ou collectifs… Ce sont ces solutions qui sont au cœur du projet écologiste et qu’il est urgent de mettre en œuvre."