Sida : l'utilisation du préservatif n'est plus si automatique que ça, chez les jeunes notamment

Ce vendredi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le meilleur moyen pour se protéger de la maladie reste le préservatif.

Devant une pharmacie, un distributeur de préservatifs. A l'intérieur de l'officine, sur un rayon, quelques boites : "il y a 9 ans je vendais 10 à 20 boites par mois. C'est ce que je vends désormais sur une année" explique, dépité, Arnaud Jurion, pharmacien et gérant de l'officine. La maladie est devenue aussi "banale" qu'un simple rhume poursuit-il : "on a un rhume on se soigne, on a une angine on se soigne. C'est vrai que la trithérapie a fait d'énormes progrès et permet de se soigner mais la maladie ne disparaît pas. Et dans la tête des jeunes, le sida est désormais une maladie comme une autre".

Le sida, ces jeunes, rencontrés devant un lycée, savent que c'est sérieux, grave. Mais c'est pour les autres, c'est ce qu'on peut comprendre de leurs propos : "ce n'est pas un sujet qui nous vient à l'esprit, on ne connait pas forcément une personne qui a le sida" dit une jeune fille. Et le préservatif c'est même un sujet tabou à l'heure des premiers émois précise-t-elle. Un de ses amis, lui, en achète. Il ne veut prendre aucun risque : "ça peut ruiner une vie, ma famille m'a toujours dit de mettre un préservatif".

Malgré les campagnes d'information, beaucoup d'ados font l'amour sans préservatif. Selon un sondage publié cette année, 57% des étudiants et 42% des lycéens ont des relations non protégées.