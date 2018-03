Sidaction : à Orléans, mieux sensibiliser les jeunes au VIH

Par Etienne Escuer, France Bleu Orléans

Près de 150.000 personnes vivent avec le VIH en France. On déplore 6.000 nouvelles contaminations chaque année. Un chiffre qui peut s'expliquer en partie par une certaine méconnaissance de la maladie et de sa prévention, notamment chez les plus jeunes.