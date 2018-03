Franche-Comté, France

Cela plus de dix ans que les pouvoir publics et associations font la prévention du SIDA et du VIH. Le virus a été observé pour la première fois en France il y a 35 ans, et depuis, les traitements ont beaucoup évolué. Mais comment vit-on aujourd'hui lorsque l'on est séropositif ?

Une contamination qui continue à s'étendre

Ces dix dernières années, le nombre de personnes porteuses du virus à baissé. En revanche, le virus continue de s'étendre. Chaque année, une trentaine de personnes le contractent en Franche-Comté. Pour le docteur Vincent Gendrin, infectiologue à l'hôpital nord Franche-Comté, les infections sont même en légères hausse ces dernières années : "Toutes les maladies sexuellement transmissibles sont en explosion actuellement, parce que les personnes, en particulier jeunes, se disent "Bon, il n'y a plus de danger"... C'est vrai qu'on ne meurt plus du SIDA, mais cela reste une maladie très lourde" confie le spécialiste.

"On se retrouve dans la même pente de contamination que dans les années 70. Comme si l'épidémie du SIDA n'avait pas existé" - Vincent Gendrin, infectiologue à l'hôpital Nord Franche-Comté

Une médication moins lourde

Sur le plan médical, les traitements pour les séropositifs sont beaucoup moins lourds qu'avant. "En fonction des personnes, il y a moins de pilules à prendre en même temps, et moins d'effets secondaires lourds", témoigne Thierry, un Belfortain qui a découvert sa séropositivité il y a 25 ans.

Une stigmatisation toujours présente

Si sur le plan médical les patients sont mieux accompagnés, le regard porté par le reste de la population sur les séropositif, lui, n'a pas forcément beaucoup changé. C'est du moins le sentiment de Thierry : "_Dès qu'on parle de Sida, les gens ont un recul, c'est ne_t (...) Parfois il peut y avoir un sentiment de honte chez les séropositifs. Certains sont même dans le déni, et vont jusqu'à ne pas prendre de traitement".

Selon une étude publiée par l'association Aides, 30% des séropositifs disent avoir été victimes de discriminations.

Dépistage

Le test de dépistage est gratuit et anonyme (on ne vous demande pas votre nom). Si vous souhaitez faire le test, vous pouvez vous rendre au centre de Belfort, c'est à la ZAC des entrepreneurs .A Montbéliard, il existe également un centre. Vous pouvez aussi vous faire dépister à l'hôpital de Trévenans.