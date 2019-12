Sidaction - Florence Thune : « le traitement empêche la transmission »

Aujourd'hui, plus de 36 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde.

Paris, France

Le 1er Décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le Sida. L'occasion de mettre en lumière tous ceux qui relèvent le défi quotidien de combattre le VIH/sida.

En France, le nombre de cas d’infections par le VIH diagnostiqués a diminué de 5% entre 2013 et 2016. Il est passé de 6.325 à environ 6.000. Sur ces 6.000 personnes, 13% avaient moins de 25 ans et 22% plus de 50 ans.

Dans son émission Talent de vie, Déborah Grunwald a reçu Florence Thune, directrice de l'association Sidaction.

L’objectif du Sidaction est de réduire le nombre de nouvelles contaminations, amener vers le dépistage les personnes qui ignorent être porteuses du VIH et accompagner vers le soin les personnes les plus fragiles. Sidaction soutient également des projets de recherche fondamentale, appliquée et clinique.

En faisant un don à Sidaction, via leur site internet ou en appelant le 110, vous permettez à l’association de soutenir la recherche et de mener ses actions d'aide aux malades, en France et à l'international.

A 29 ans, Florence Thune apprend qu’elle est séropositive.

Le jour où tout bascule Copier

Quand on parle de séropositivité, il y a le spectre du Sida. Mais on peut être séropositif sans pour autant développé le Sida.

La différence entre le Sida et le VIH Copier

Le Sida est le stade très avancé de la maladie.

En France aujourd’hui, on peut mourir du Sida si on n’a pas accès aux traitements ou si on arrive trop tard vers le dépistage.

Le dépistage est un acte très important Copier

Les traitements se prennent à vie. Il y a des effets indésirables et notamment le risque de contracter un cancer ou une maladie cardio-vasculaire.

Florence Thune essaie de ne pas y penser Copier

En 2019, il est désormais possible de vivre avec le VIH et même de fonder une famille

Le traitement empêche la transmission Copier