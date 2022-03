Sidaction : "la lutte contre le VIH a été très perturbée par l'épidémie de COVID", assure Aides à Reims

Le Sidaction commence ce vendredi, trois jours de mobilisation et de dons jusqu'à dimanche pour faire avancer la lutte contre le VIH.

"Il faut continuer la prévention, toujours en 2022, il y a beaucoup de prévention à faire. La lutte contre le VIH a été très perturbée par l'épidémie du COVID. Nous voyons actuellement un rebond de nouveaux diagnostics d'infection à VIH", explique Marie-France Thewys, bénévole chez l'association Aides à Reims, également élue au bureau de l'association dans tout le Grand Est.

Le SIDA occulté par le COVID

"Pendant deux ans nos locaux ont été tous fermés dans le Grand Est pratiquement. On ne faisait plus d'actions sur le terrain comme nous avons l'habitude de le faire. Toutes ces actions à but de dépistage et d'orientation n'ont pas pu se tenir", assure-t-elle.

"On a encore énormément de travail à a faire sur les modes de transmission du VIH par exemple", assure-t-elle, alors qu'un sondage IFOP explique que près de 23% des 15-24 ans pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive. 18% des jeunes estiment que la pilule contraceptive d’urgence peut empêcher la transmission de virus. Ces deux affirmations sont pourtant fausses.

"Les personnes les plus vulnérables, les publics cibles, ce sont ceux qui sont en situation de précarité, les migrants, les travailleuses du sexe, les usagers de drogues, à qui nous donnons de l'aide à la prévention, de l'aide à la réduction des risques", explique la bénévole de l'association Aides.