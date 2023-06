Sidel : Désaccord entre la direction et les représentants du personnel, la fermeture de l'usine en sursis

Depuis le jeudi 11 mai, la direction de Sidel et les représentants du personnel du site de Lisieux se sont engagés dans une procédure de médiation, pour trouver un compromis et une sortie de crise. Une médiation après le rejet du précédent plan de sauvegarde de l'emploi par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Mais hier, le jeudi 1er juin, les représentants du personnel ont rejeté les montants proposés par la direction. Elle a proposé de nouvelles primes plafonnées de licenciement ou une "reprise de l’activité". Mais le plan présenté n’a pas donné lieu à un accord. La direction garde l'usine ouverte.

La direction regrette

Dans un communiqué que France Bleu Normandie a pu consulter, Aude Tourres, la porte-parole de la direction, s'explique : "Nous sommes déçus par cette décision. Nous avions beaucoup travaillé pour créer le plan le plus adapté aux situations de chacun. Par exemple, nous proposions une indemnité « plancher », qui s’adressait aux personnes ayant peu d’ancienneté et équivalait à un an de salaire, contre quelques mois habituellement, et proposé des conditions de protection supplémentaires pour les personnes de plus de 50 ans, les personnes en situation de handicap, les parents célibataire ou isolés".

La prochaine réunion est fixée au vendredi 9 juin pour discuter des modalités de reprise de l’activité. La direction de Sidel attend l’issue du recours qu’elle a déposé, contestant la décision de la DREETS.