Signal Conso , un "appel à la délation" qui met en colère les commerçants du Nord Isère

Isère, France

Signal Conso est un nouveau site internet (décliné en application sur téléphone portable) lancé par le gouvernement ce mardi pour permettre aux consommateurs de signaler les problèmes qu'ils rencontrent dans un magasin ou un restaurant, problèmes d'affichage, d'étiquetage, de services, d'hygiène etc ..

Pour Jacques Gerbault, vice-président d'une association de commerçants, la fédération des groupements économiques du Nord-Isère, c'est ni plus, ni moins un "appel à la délation" : "pour des raisons d'économie, on fait des consommateurs, de vrais "indics". Cela indigne et met en danger les 2 millions d'entreprises du commerce et d'artisanat indépendants qui luttent déjà contre la concurrence de la grande distribution et des sites marchands sur internet. On jette l'opprobre et on fait d'eux des boucs émissaires alors que 95 % proposent un travail impeccable et un service sans égal .

Plutôt des contrôles professionnels de la Direction de la répression des fraudes, que des consommateurs "indics" - Jacques Gerbault

Selon Jacques Gerbault, le gouvernement fait appel aux consommateurs -avec le risque des avis anonymes, épidermiques voire malveillants- au lieu d'embaucher davantage de contrôleurs professionnels de la La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ces professionnels compétents peuvent vraiment évaluer un commerçant et l'aider à corriger le tir en cas de dysfonctionnement" .