Signature des Pacs en mairie à compter du 1er novembre : l'hôtel de Ville de Nancy attend le transfert du logiciel

Un changement à partir du 1er novembre 2017 : les Pacs seront traités par les mairies et non plus les tribunaux d'instance. A Nancy, le transfert des archives et du logiciel n'a pas encore eu lieu. Résultat : aucun rendez-vous possibles ni au tribunal, ni au service de l'état civil de la mairie.

Les mairies "héritent" d'une nouvelle compétence à compter du 1er novembre 2017 : elles vont désormais enregistrer, modifier et dissoudre les Pacs (Pactes civils de solidarité), en lieu et place des tribunaux d'instance. Une disposition inscrite dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (novembre 2016) qui génère à Nancy une zone de flou pour les couples qui souhaitent se pacser actuellement. Pourquoi ? Le tribunal d'instance ne prend plus de rendez-vous, la mairie n'en prend pas encore !

Caroline en a fait l'amère expérience. "J'ai entamé les démarches pour signer un Pacs avec mon compagnon en juillet. J'ai contacté le tribunal d'instance qui m'a indiqué que leurs dates étaient complètes jusqu'à la fin du mois d'octobre et qu'à compter de novembre, la mairie de Nancy pacserait les couples. Je me suis adressée à la mairie pour prendre un rendez-vous bien en amont et depuis, je n'ai cessé d'appeler car ils n'ont pas d'instructions pour donner des rendez-vous aux couples. Je dois les rappeler à partir du mois de novembre".

Une vingtaine d'appels par jour

Des appels comme ceux de Caroline, le service de l'état civil de Nancy en reçoit une vingtaine chaque jour actuellement et la réponse est effectivement la même : pas de prise de rendez-vous avant le jeudi 2 novembre car le transfert du logiciel du Pacs et des archives des pactes déjà signés n'a pas encore eu lieu. "La base informatique du tribunal doit être incorporée dans notre base et pour l'instant, ce n'est pas fait", précise Sandrine Cablé, directrice des formalités administratives à la mairie de Nancy.

On est tributaire du tribunal et n'ayant aucun document pour le moment, on se voit mal prendre des rendez-vous qu'on ne pourra peut-être pas honorer"

La mairie de Nancy table sur le traitement de 2.000 dossiers de Pacs par an, contre 300 à 400 mariages. Une charge importante pour laquelle elle ne reçoit aucune compensation financière de l'Etat. "La Ville fait un énorme effort en nous consentant deux postes supplémentaires", souligne Sandrine Cablé.