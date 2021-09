Il n'y a plus aucun bruit parasite au centre commercial Odysseum, à Montpellier, le mercredi matin pour permettre aux personnes atteintes d'un trouble sensoriel de faire leurs courses tranquillement. Cathy Cassica, maman d'Ilyes qui souffre de ce trouble, est à l'origine de cette initiative.

Silence total dans le centre commercial Odysseum à Montpellier le mercredi matin pour plus d'inclusivité

Il n'y a plus de bip de caisse, d'annonces au micro ou de publicités intempestives le mercredi matin de 8 h 30 à 11 h dans tout le centre commercial Odysseum à Montpellier. Les lumières du supermarché sont baissées de moitié et les enseignes de vitrine sont éteintes. Des heures silencieuses mises en place pour permettre aux personnes atteintes d'un trouble sensoriel de pouvoir faire leurs courses en toute tranquillité.

Le combat d'une maman

Ilyes, 6 ans, est atteint de ce trouble. Sa maman, Cathy Cassica n'en pouvait plus de ne pas pouvoir aller aux magasins avec lui. "Le problème c'est le traitement de l'information. On additionne les annonces publicitaires, la musique, les gens qui parlent, les machines... Le cerveau il explose., ca lui crée une angoisse."

Cathy Cassica est la mère qui a sollicité le directeur d'Odysseum pour parler des troubles dont souffre son fils Ilyes. © Radio France - Morgane Guiomard

La solution qu'elle avait trouvé c'était de "lui mettre un casque sur les oreilles mais il était exclu des courses." Alors elle sollicite le directeur d'Odysseum, Stéphane Rombauts, qui accepte de supprimer toutes les nuisances sonores du parking jusqu'à dans toutes les enseignes. "C'est pas si compliqué à mettre en place. Il faut juste un peu de volonté" explique-t-il.

"Souvent, après les courses, je sortais et je pleurais" - Cathy Cassica, mère d'Ilyes

Maintenant, seul le bruit des chariots vient perturber le calme des rayons des magasins. Cathy Cassica est soulagée : "je peux lui dire d'aller au rayon des bonbons sans qu'il soit en souffrance." Elle se souvient de la première fois où elle a fait ses courses dans le silence : "il a fait une crise pour avoir une voiture et pas un livre." Une première pour cette maman : "J'ai pleuré parce que j'étais contente que mon fils fasse un caprice pour cette raison et pas parce qu'il était en souffrance." Et ce n'est pas la seule que le calme du magasin soulage. "Des personnes âgées en profitent aussi" remarque le directeur d'Odysseum, Stéphane Rombauts. Odysseum sera peut-être suivi par d'autres car une loi pour mettre en place une heure silencieuse dans les magasins de la grande distribution est présentée à l'Assemblée Nationale.