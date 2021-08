Sillé-le-Guillaume devient une "Petite ville de demain". Il s'agit d'un nouveau programme créé par l'Etat pour aider les communes à imaginer ce qu'elles pourraient devenir dans plusieurs décennies. Une convention sera signée ce mercredi 25 août entre le préfet de la Sarthe et Gérard Galpin, le maire de Sillé-le-Guillaume.

France Bleu Maine : très concrètement, qu'attendez vous de ce programme "Petites villes de demain" ?

Gérard Galpin : Ce programme constitue un outil de relance au service des territoires et nous permettre de faire face aux problématiques sociales et économiques que nous pouvons rencontrer sur nos communes.

Donc il s'agit d'identifier précisément les faiblesses de la commune pour les corriger. Vous avez des exemples pour Sillé ?

Alors la première problématique, je vais vous donner une piste, c'est la circulation et la mobilité. Sillé-le-Guillaume est traversée par deux départementales, on est à la frontière de la Sarthe et de la Mayenne et on a une multitude de camions qui passe par notre ville. Or on a des rues qui sont relativement étroites et des trottoirs qui ne sont vraiment pas larges non plus. Alors ça va nous permettre d'améliorer ces points de difficulté, tout d'abord en réalisant des études parce qu'on ne peut pas lancer des projets comme ça, il faut pouvoir s'appuyer sur ces données. Et Ensuite de mener les projets, de les réaliser avec le soutien de l'Etat, de la Région et du département.

Au coeur de la ville de Sillé-le-Guillaume, la voie que vont emprunter les camions est par endroit très étroite © Radio France

Comment cela fonctionne ?

J'ai nommé un adjoint en charge du dossier. Nous avons recruté aussi une chargé de mission "Petites villes de demain". Avec eux, huit élus et huit habitants, on a forme un groupe de travail. On se réunit tous les mardis soirs pour discuter, débattre et réfléchir à l'avenir de Sillé en ciblant les problèmes.

Vous avez déjà des pistes ?

Oui, je vous ai parlé de la mobilité mais il y a aussi l'habitat. Nous, comme partout, les ventes ont explosé en un an. Avec la crise sanitaire, on a vendu plus de 80 maisons. Le problème, c'est qu'il faut que ces maisons soient rénovées, isolées et habitables pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants.

Et pour cela vous bénéficierez de financements ?

Oui. Alors il n'y a pas d'enveloppe précise, cela dépend des projets. Mais c'est très efficace. Tout le monde est rapidement regroupé autour de la table. Il y a l'agence national de cohésion des territoires, il y a la banque des territoires, il y a l'agence nationale de l'habitat, l'agence de la transition écologique. L'avantage de ce programme, c'est que tout le monde se mobilise, on n'a pas besoin d'aller pleurer à droite à gauche pour obtenir des aides. Donc on peut mener nos projets à bien.