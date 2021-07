Sillé-le-Guillaume : le Téléthon s'invite dans un camping de la Sarthe

"Le but, c'est de faire rentrer les palets dans les cases". Remond Hooghiemstra nous fait une démonstration de palet hollandais, célèbre jeu néerlandais. Le propriétaire du camping les Tournesols, à Sillé-le-Guillaume, organise une soirée autour de ce jeu pour l'ouverture de l'opération #TéléthonCamping, ce mardi 20 juillet. Les campeurs, s'ils le voulaient, ont alors pu donner à l'association qui finance la recherche sur les maladies rares.

"Faire quelque chose à notre échelle"

Le camping est le premier et le seul de la Sarthe à se lancer dans la deuxième édition de cet événement, jusqu'au 20 août. Tout au long du mois, le camping prévoit une à deux animations par semaine liées au Téléthon. "On refera du palet hollandais, mais aussi des courses de sacs à patate, du baby-foot, du ping-pong...", détaille Laetitia Hooghiemstra. A chaque fois, les vacanciers pourront donner ce qu'ils souhaitent. "Je ne voulais pas que la participation financière aux animations soit obligatoire. L'important pour moi, c'est que les gens connaissent cette opération et qu'on puisse faire quelque chose à notre échelle", ajoute la gérante du camping.

Une des animations proposées par le camping pour le Téléthon, le jeu du palet hollandais. © Radio France - Chloé Martin

Faire revivre les animations du camping

En plus de l'aspect solidaire, le Téléthon permet de recréer de la vie dans le camping. "Dans un contexte où on fait moins d'animations, à cause du Covid, ça nous permet de rassembler les gens pour une cause et ça crée du lien", explique la propriétaire. Et cela séduit également les campeurs. "C'est une très bonne initiative ! Ça donne aux gens envie de venir ici", s'enthousiasme Charline, venue en famille de Cherbourg.

"Ça remet un peu d'animation, ça donne envie de participer, surtout que l'année dernière, c'était assez mort", ajoute Eddy, qui vient dans ce camping depuis deux ans. Laetitia et Remond Hooghiemstra espèrent maintenant que les vacanciers seront généreux et qu'ils récolteront au moins 200€ en un mois.