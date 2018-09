Les courses de VTT se sont enchaînées durant tout le week-end dans la forêt de Sillé le Guillaume. Plus de 2.000 vététistes ont participé; le plus jeune avait six ans, le plus âgé 63.

Sillé-le-Guillaume, France

Ils ont de la boue, de la pluie et de la sueur des pieds à la tête, mais à l'arrivée, ils sont ravis d'avoir participé à la Gamelle Trophy à Sillé le Guillaume.

Parmi les 2.000 participants, Olivier est venu avec trois amis de Normandie près de Caen. Il a trouvé le site magnifique de la Sarthe à Sillé le Guillaume et a apprécié les 50 km dans la forêt. Pour participer à de telles courses, il s'entraîne tous les week-end de l'année avec des amis et parcourent en moyenne 60 km à VTT par semaine avec de forts dénivelés.

Autre participant : Yannick, picard d'Amiens. Lui aussi a beaucoup apprécié la forêt de Sillé, non seulement les paysages mais aussi les dénivelés. "Il faut dire qu'en Picardie, on n'a pas vraiment de montagne, c'est très plat ! "

Cette année, le plus jeune des coureurs avait 6 ans, et le plus âgé 63. "Plus de de 2.000 participants mais chaque année depuis maintenant une dizaine d'années, il y a moins d'inscrits. Une baisse d'environ 6% par an", souligne l'organisateur Pierre Viot, et président de l'association "tourisme et aventure". "La Gamelle Trophy mobilise aussi une soixantaine de bénévoles sur le site durant le week-end".

Quelques photos des coureurs à leur arrivée.

Yannick venu d'Amiens à l'arrivée de la randonnée © Radio France - Christelle Caillot

La pluie et le vent n'arrêtent pas ces deux coureurs qui discutent tranquillement à quelques mètres de la ligne d'arrivée © Radio France - Christelle Caillot

Théo a seulement 15 ans et il vient de finir la rando de 50 kms © Radio France - Christelle Caillot