« Un festival de la gastronomie pour les seniors » voilà comment l'organisateur de Silver Fourchette dans le Cher, Emmanuel Danielou, décrit la manifestation qui démarre mardi 20 février à Bourges : une série d'ateliers, de conférences et de concours destinés à inciter les personnes âgées à mieux se nourrir. Il constate : « _avec l’âge, le goût de la nourriture va parfois descrescendo_, parce que la curiosité de vie diminue, qu’on a vécu une épreuve comme un veuvage ou parce qu’on est dans une situation de santé qui fait qu’on prend moins plaisir à manger ». Pourtant, les besoins énergétiques restent importants, même après 70 ans car on se dépense moins, certes, mais on a aussi un métabolisme moins bon. Parmi les entrants en EHPAD, un tiers souffriraient de dénutrition.

Ateliers-cuisine et conférences-débats

Pour lutter contre ça, le département du Cher a décidé d'accueillir cette année Silver Fourchette, une manifestation déjà organisée dans d'autres départements ces deux dernières années, il y a investi un peu plus de 82.000 euros. Les différents événements programmés vont s'étaler du 20 février au 24 mai. Il y aura des ateliers de cuisine, des conférences autour du thème de la nutrition et un concours opposant les cuisiniers des EHPAD.

Le calendrier des ateliers : 20 février à Bourges (Se faire plaisir en mangeant léger), 20 mars à St-Satur (avec Josiane Chaix, cheffe du Laurier), 22 mars à Aubigny-sur-Nère (Cuisiner Pâques à la mode du Berry), 10 avril à Bourges (Un menu équilibré à petit prix), 11 avril à St-Amand (Manger de saison avec les seniors et les jeunes du centre de loisirs), 17 avril à Sancoins (Manger local et bon sans se ruiner), 16 mai à Barlieu (Je cuisine avec mes petits-enfants), 22 mai à Bourges (Les enfants cuisinent pour les grands-parents), 24 mai à Aubigny-sur-Nère (De la couleur dans les assiettes). Tous ces rendez-vous sont gratuits mais il faut s'inscrire sur le site de la manifestation.