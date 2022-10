Simone, le voyage d'un siècle: le biopic sur Simone Veil, sort au cinéma ce mercredi

Simone, le voyage du siècle, le biopic sur Simone Veil, sort ce mercredi dans les salles de cinéma. Ce film a été réalisé par Olivier Dahan. La niçoise y est interprétée par Elsa Zylberstein. L'actrice campe le personnage à l'écran et fait revivre l'ancienne ministre de ses 30 ans jusqu'à sa mort en 2017, à presque 90 ans. Selon l'actrice, le film permet de retracer l'histoire personnelle mais aussi les différents combats de Simone Veil. Un moyen également de toucher toutes les générations; celles qui ont connu ce personnage public et celles qui ne la connaissent pas bien. Née à Nice, celle qui légalisera l'IVG a passé toute son enfance dans la capitale azuréenne, étudiant au Lycée Calmette. Elle sera arrêté le 30 mars 1944 dans le centre ville de Nice puis déportée au camp de Birkenau avec toute sa famille. Elle n'en reviendra qu'avec deux sœurs. Elle s'installera ensuite à Paris, suivra des études de droits et de magistrature avant de devenir haut fonctionnaire puis ministre. Le film qui n'aborde pas sa vie niçoise sort ce mercredi dans toutes les salles de cinéma.

