Décédée le 30 juin 2017, à l’âge de 89 ans, Simone Veil sera la cinquième femme de l’histoire à faire son entrée au Panthéon ce dimanche, aux côtés de Sophie Berthelot, Marie Curie, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

Le programme de la cérémonie

Reposant actuellement au cimetière du Montparnasse, les cercueils de Simone Veil et d'Antoine Veil sont exposés depuis ce vendredi 29 juin au Mémorial de la Shoah dans le IVème arrondissement de Paris.

Le 1er juillet au matin, un cortège motorisé accompagnera les deux cercueils jusqu’à la place Edmond Rostand, qui fait face au Panthéon, à côté du jardin du Luxembourg, à l’extrémité de la rue Soufflot. La Garde républicaine escortera ensuite la dépouille de Simone Veil et de son époux jusqu’à la nef du Panthéon. Une moquette bleue, symbole de paix et de l’entente entre les peuples et l’Europe, sera installée tout le long de la rue.

Le cortège s’arrêtera à trois reprises alors que Le chant des déportés, Nuit de brouillard de Jean Ferrat et L’Hymne à la joie de Beethoven retentiront. La Marseillaise sera ensuite entonnée par par Barbara Hendricks, accompagnée du choeur de l’armée française.

De 16h jusqu’à 22h, le public pourra se recueillir sur les cercueils. Le lendemain, Simone Veil et son époux seront transférés dans la crypte du Panthéon, rejoignant ainsi dans le caveau VI, Jean Moulin, André Malraux et Jean Monnet.