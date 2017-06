Simone Veil et la Normandie : une relation privilégiée

On apprend ce vendredi la mort de Simone Veil. Pendant 50 ans, Simone Veil et son mari ont eu une propriété à Cambremer, près de Lisieux dans le Calvados. L'ancienne ministre, rescapée de la Shoah, était aussi venue à plusieurs reprises au Mémorial de Caen.

A Cambremer, près de Lisieux dans le Calvados, on garde "un souvenir émerveillé" de Simone Veil. On a appris ce vendredi la mort de Simone Veil, immense figure de la vie politique française, femme engagée, ancienne ministre et ancienne présidente du Parlement européen. "Une gentillesse et une simplicité extraordinaires" raconte Christian Bosshard, l'ancien maire de Cambremer, qui a été invité à plusieurs reprises chez Simone Veil et son mari quand ils étaient de passage dans leur résidence secondaire.

Simone Veil connaissait bien la Normandie. Pendant 50 ans, elle a eu une propriété avec son mari sur les hauteurs de Cambremer, dans le Pays d'Auge. Une maison que le couple avait vendue en 2014 et où ils venaient passer certains étés, en toute discrétion. Simone Veil a été médaillée de la commune.

Devoir de mémoire et transmission"

Elle était également venue au Mémorial de Caen à plusieurs reprises et notamment pour inaugurer une exposition sur les enfants de la Shoah en 2009. Le musée lui rend hommage ce vendredi (voir ci-dessous Simone Veil avec Jean-Marie Girault). "En tant qu'ancienne déportée, j'attache une grande importance au devoir de mémoire et à la transmission, notamment aux jeunes générations" : c'est ce qu'écrivait Simone Veil dans sa lettre de soutien à la candidature des sites du Débarquement au Patrimoine mondial de l'Unesco rappelle le Mémorial. Autre lien entre Simone Veil et la Normandie : à Villers-Bocage, un collège porte son nom et elle avait fait le déplacement lors de son inauguration à l'époque.

#WWII #Hommage C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Simone Veil - https://t.co/lfs8e1Uklf pic.twitter.com/vqpIJuYQUP — Le Mémorial de Caen (@CaenMemorial) June 30, 2017

Nous étions proches" - Nicole Ameline

Parmi les personnalités politiques qui rendent hommage aux combats menés par Simone Veil, l'ex-députée du Calvados Nicole Ameline, ancienne ministre de la parité et de l'égalité professionnelle salue "une force exceptionnelle d'intelligence et de volonté".