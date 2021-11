Le Mans : simulation d'incendie dans le quartier des Sablons

Les sapeurs-pompiers de la Sarthe ont réalisé ce mercredi un exercice de simulation d'incendie dans un immeuble du Mans, situé rue d'Italie dans le quartier des Sablons. Le but était de sensibiliser les locataires aux risques d'incendie et de leur donner des conseils pour avoir les bons réflexes.

Il y avait de la fumée ce mercredi matin qui se dégageait d'un immeuble du quartier des Sablons au Mans, rue d'Italie. Rien de grave, il s'agissait en fait d'un exercice. L'objectif pour les pompiers était de vérifier les bons réflexes en matière d'interventions et d'aller au contact des habitants pour faire un peu de prévention.

Quand on les voit arriver, et que ça crie "au feu", ça fait peur !

Une quinzaine de sapeurs-pompiers avec trois camions sont intervenus pour réaliser cet exercice. Il s'agissait de simuler un incendie dans un appartement situé dans un immeuble de trois étages. Les locataires avaient été prévenus la veille mais tous n'avaient pas vu les affichages et certains ont été un peu réveillés en sursaut. C'est le cas par exemple de Nelly qui habite dans l'un des appartements : "Je dormais quand les pompiers sont arrivés, et forcément, quand j'ai entendu les voisins qui criaient au feu et qui sortaient sur le parking, j'ai eu très peur. Après, j'ai vu les pompiers et ils m'ont dit que c'était un exercice".

Les camions des sapeurs-pompiers de la Sarthe pour l'exercice de simulation d'incendie © Radio France - Christelle Caillot

C'est important de recréer du lien.

Jean-Christophe Guédot est sapeur-pompier depuis plus de 30 ans au Sdis de la Sarthe, le service départemental d'incendie et de secours. Pour lui, il y a un intérêt double dans ce type d'opération : "C'est un exercice et ça permet de vérifier si on fait bien les bons gestes aux bons moments et comment on peut améliorer la rapidité et l'efficacité dans les interventions. On travaille aussi la communication avec les liaisons avec les différentes équipes."

Et puis, avec ce type d'interventions, ça permet aussi aux pompiers de recréer du lien avec les habitants dans des quartiers où ils ne sont pas forcément toujours bien accueillis. Pour lui, c'est important d'aller faire ces exercices et, surtout, dans des quartiers populaires : "Il faut essayer de créer ou de recréer du lien avec les habitants".

Les sapeurs-pompiers de la Sarthe ont utilisé un mannequin qui faisait le blessé dans cet exercice de simulation d'incendie © Radio France - Christelle Caillot