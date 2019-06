Simulation d’inondation catastrophe en préfecture de l'Indre pour tester les réflexes de la cellule de crise

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

Branle-bas de combat à la préfecture de l'Indre ! Pompiers, Gendarmerie, DDT mais aussi l'EDF, l'Agence Régionale de Santé et l'Armée ont été convoqués vendredi (21/06) matin et placés sous la coordination des services préfectoraux pour participer pendant 3 heures ce vendredi matin à la simulation d'un PPI, plan particulier d'intervention autour du barrage d'Eguzon. Au total, une quinzaine de personnes étaient rassemblées au sein de la préfecture de l'Indre dans le fameux COD, centre opérationnel départemental. C'est le nom officiel de la salle spécialement dédiée aux situations de crise.

"Film catastrophe"

L'exercice consistait à simuler un scénario de crue catastrophique provoquant d'importantes inondations à Argenton-sur-Creuse et entraînant le quasi-débordement de la retenue d'eau d'Eguzon. Le tout en seulement 3 heures : Situation irréaliste (Statistiquement celà correspond à une crue non pas centennale mais millénale !) mais proposé à ces différents services pour tester en accéléré leurs capacités de réaction et de coordination dans les opérations de mise en sécurité, des biens et surtout des personnes.

coordination du centre de crise

Tout est resté virtuel. Aucun personnel n'était mobilisé sur le terrain. L'exercice se concentrait donc sur le passage des consignes et la remontée des informations. Globalement, le dispositif a très bien fonctionné. Quelques améliorations marginales, à apporter d'après la première analyse à chaud. Par exemple le non-déclenchement des SAIP, les sirènes d'alerte à la population. Depuis 2 ans ces sirènes qui auparavant ne pouvaient être activés qu'en local sont désormais reliés à la préfecture et font partie des dispositifs de prévention. Un prochain Retex, retour d'expérience plus poussé est prévu d'ici 2 à 3 semaines.