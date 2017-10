Simulation d'un attentat à la Roche sur Foron.

Cible visée par des terroristes ce mardi à la Roche sur Foron, le parc des expositions, Rochexpo, 700 acteurs de la sécurité et du secours étaient mobilisés, ainsi que 200 figurants.

Se préparer au pire,c'est ce qu'ont fait ce mardi à la Roche sur Foron, 700 gendarmes, policiers, pompiers, militaires médecins, magistrats. En cas d'attentat, tout ces acteurs de la sécurité et de secours seraient mobilisés.Alors hier pour s'entraîner à travailler ensemble, et tester leur mode opératoire, ils ont fait comme si...Comme si, le parc des expositions "Rochexpo" était pris pour cible par des terroristes. Ce mardi matin, 10h, une voiture force l'une des entrées du site, à priori plusieurs hommes à son bord. Des tirs retentissent. A l'intérieur des halls d'exposition, se trouvent plusieurs centaines d'exposants et visiteurs.

Une heure plus tard le préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert, tient un premier point presse.

Le préfet Lambert dans la cellule opérationnelle © Radio France - Marie Ameline

Depuis un PC opérationnel établi à 200 m du théâtre des opérations, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Savoie, le colonel Labrunye dirige l'ensemble du dispositif d'intervention et de secours.

Dans ce même temps de l'évaluation de la situation, de tout le département, Annecy, Annemasse, Saint-Julien en genevois, Bonneville, convergent les forces d'intervention, et de secours. En deux heures, 700 personnes sont prêtes à intervenir dans leur domaine.Et notamment à secourir, évacuer et médicaliser les 200 figurants-victimes recrutés pour la circonstance..

A l'intérieur des bâtiments, l'assaut sera donné trois heures après l'alerte..

Le bâtiment où sont retranchés les terroristes est pris d'assaut © Radio France - Marie Ameline

Bilan: 4 victimes décédées, 2 terroristes sur 3 abattus, et une centaine de blessés, pris en charge au poste médical avancé, piloté par le patron du SAMU Dominique Savary.

Le poste médical avancé © Radio France - Marie Ameline

l'ensemble du poste médical avancé © Radio France - Marie Ameline

La phase opérationnelle de cette simulation d'attentat aura duré six heures, il en faudra au moins le double, estime le colonel labrunye pour débriefer l'ensemble des services en vue d'améliorer le dispositif.