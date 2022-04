Siouville-Hague, havre de pays pour une cinquantaine d'Ukrainiens

C'est un centre de vacances comme il y en a des dizaines dans la Manche. Espaces communs, cuisine, chambres, sanitaires. Mais depuis quelques jours, le centre Le Siou, propriété de l'agglomération du Cotentin a des airs de paradis pour une cinquantaine de réfugiés ukrainiens arrivés pour certains en bus et pour d'autres par leurs propres moyens.

"C'est l'agglomération qui a fait savoir aux services de l'Etat qu'elle pouvait accueillir des réfugiés dans cette structure", précise le maire de Siouville-Hague, Denis Chanteloup. "Ensuite, nous nous sommes organisés pour faire en sorte que leur accueil soit une réussite". Et de fait, depuis la fin de la semaine dernière, un formidable élan de solidarité s'est manifesté dans le secteur. D'importantes quantités de vêtements ont été récupérées et des magasins ont même fourni des stocks de matériel d'hygiène mais aussi de couches pour bébés. "Ici, les Ukrainiens sont autonomes", explique Serge Tirel, l'adjoint au maire chargé des affaires sociales. C'est lui qui gère au plus près l'accueil. "Ils ont pris possession des lieux et se débrouillent tous seuls désormais notamment avec la cuisine. Ils nous donnent la liste de ce dont ils ont besoin pour la semaine et nous leur livrons".

Le centre Le Siou est à disposition le temps qu'il faudra. Des réservations ont déjà été annulées pour le maintenir à disposition des réfugiés. © Radio France - Benoît Martin

Les enfants déjà scolarisés

L'ambition de la commune, c'est d'intégrer ces réfugiés à la vie locale. Dores et déjà, 11 enfants ont rejoint les bancs de l'école tandis que les plus âgés se rendent au collège de Flamanville et pour l'un d'eux, au lycée à Cherbourg. "Pour l'instant, nous avons besoin de bénévoles pour les emmener, mais ils auront bientôt une carte de bus pour voyager par eux-même", précise l'élu. Des cours de Français sont également organisés tous les jours et plusieurs associations locales viennent proposer aux adultes de participer à leurs activités. Un jardin partagé a également été mis à disposition des résidents du centre.

De nombreux vêtements ont été offerts par les habitants du secteur. © Radio France - Benoît Martin

Dans les couloirs, les réfugiés ont le sourire et montrent leur reconnaissance pour cet accueil solidaire. Les échanges restent encore limités en raison de la barrière de la langue. C'est grâce aux applications de traduction sur les portables que les discussions s'engagent. Tous racontent un long périple depuis les villes d'Ukraine qu'ils ont fui pour arriver jusque sur la côte du Cotentin. Et s'ils trouvent l'endroit très beau et les gens du coin accueillants, ils n'ont cependant qu'un espoir : retourner au plus vite dans leur pays, pour tourner la page de la guerre.