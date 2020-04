Sitcom Côte sud des Landes : reprise progressive des activités dès la semaine prochaine

Le syndicat de gestion des déchets de la Côte Sud des Landes annonce une reprise progressive de ses activités dès la semaine prochaine. Déchetteries, collecte des recyclables et auprès des entreprises, le calendrier est précis et n'est pas le même que vous soyez particulier ou professionnel.

En raison de la situation épidémique évolutive sur le territoire, les équipes du Sitcom Côte Sud mettent tout en oeuvre pour préserver la santé des agents et des usagers, respecter les consignes nationales et maintenir un service minimum de collecte et valorisation des déchets.

Après plus d'un mois d'arrêt, un programme de reprise des différentes activités du Sitcom a été établi et rendu public. Il concerne à la fois les déchetteries, la collecte des emballages recyclables sur les points tris, et les collectes spécifiques auprès des entreprises.

Les déchetteries

Jusqu’à ce jour, toutes les déchetteries du Sitcom sont fermées au public (particuliers comme professionnels). Un service inédit de mise à disposition de bennes et de conteneurs avait été mis en oeuvre le 6 avril permettant ainsi aux entreprises qui souhaitaient poursuivre leur activité de ne pas être freinées par la gestion de leurs déchets.

Le programme de reprise d’activité acté ce jour par le Sitcom est le suivant :

A partir du mercredi 29 avril : ouverture de 5 déchetteries (Tarnos, Bénesse-Maremne, Messanges, Peyrehorade et Vielle-Saint-Girons) pour les professionnels uniquement (8h-12h et 13h30-18h, hors jours fériés et week-end).

A partir du lundi 11 mai : ouverture de l'ensemble des déchetteries du territoire du Sitcom aux particuliers et professionnels, aux jours et horaires habituels d'ouverture.

Cette ouverture en deux temps permettra notamment de fluidifier les visites en déchetteries à partir du 11 mai.

Les points tri

Jusqu’à ce jour, l’ensemble des 600 points tri du territoire sont fermés et donc non collectés. Les usagers étaient invités à garder chez eux leurs emballages recyclables ou, si cela n’était pas possible, de les mélanger exceptionnellement à leurs ordures ménagères, pour être valorisés en électricité à l’Unité de Valorisation Energétique de Bénesse-Maremne.

Le programme de reprise d’activité acté ce jour par le Sitcom est le suivant :

A partir du lundi 27 avril : reprise de la collecte et nettoyage des 600 points tri du territoire pour les 5 flux de collectes sélectives (bouteilles plastiques, métal, papier, cartonnettes, verre). Les mesures de sécurité adaptées à ce service sont mises en oeuvre afin de respecter les gestes barrières.

À partir du lundi 4 mai : fonctionnement normal de la collecte sélective des emballages.

Les collectes spécifiques auprès des entreprises

Jusqu’à ce jour, les collectes spécifiques auprès des professionnels étaient suspendues, au profit de la seule collecte des ordures ménagères.

Le programme de reprise d’activité acté ce jour par le Sitcom est le suivant :