Site Le Corbusier de Firminy : monument préféré des Français ?

Et si le site Le Corbusier de Firminy devenait le "monument préféré des Français" et succédait ainsi à la citadelle et au lion de Belfort ?

Le site, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, fait partie des trois lieux retenus par l'émission de France 3 "Le monument préféré des Français" pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes avec la Rotonde ferroviaire de Chambéry en Savoie et le Château de Menthon-Saint-Bernard en Haute-Savoie.

Le vote s’est ouvert ce mardi 25 mai et dure jusqu’au 11 juin. Pour voter c'est ICI