Situation de crise à Saint-Nazaire sur le logement des Ukrainiens

Saint-Nazaire a une particularité : entre 500 et 700 Ukrainiens travaillent dans la Navale et font ou vont faire venir leurs familles. La Ville a déjà accueilli plus d'une centaine de réfugiés. Dans une ville où l'immobilier est déjà saturé, le maire et l'association Droujba, crient leur désarroi.

"C'est le chaos, on appelle la Croix-Rouge, on appelle le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), personne ne nous répond. On est seuls pour accueillir des familles traumatisées, qui descendent du bus en larme et qui ne parlent pas un mot de français". Le cri de détresse ce mercredi de Victoria Kolesnyk-Lebrun, présidente de la toute nouvelle association Droujba (qui veut dire "amitié" en ukrainien comme en russe). La mairie temporise. "Les agents du CCAS font ce qu'ils peuvent. Depuis le début, ce sont eux les portes d'entrées pour les réfugiés dans notre ville, mais l'hébergement, ça relève des compétences de l'Etat", explique David Samzun. Depuis ce mardi, l'Etat a d'ailleurs mandaté au niveau national l'association France Horizon pour gérer l'hébergement et suivre le parcours des réfugiés.

Entre 500 et 700 travailleurs Ukrainiens qui vont faire venir leurs familles

Depuis la fin de la semaine dernière, 33 familles ukrainiennes, soit une centaine de personnes, sont passées par le CCAS de Saint-Nazaire, majoritairement des femmes, des enfants, des grands-parents. Mais ce ne sont que les chiffres de la mairie, l'association Droujba, cheville ouvrière localement de la solidarité avec les Ukrainiens estime qu'ils sont bien plus nombreux. Sans doute aussi liée à cette particularité nazairienne. Avec les Chantiers de l'Atlantique, ils sont entre 500 et 700 travailleurs ukrainiens dans la Navale, employés de sous-traitants. 200 sont repartis au pays pour combattre mais les autres font, ou vont faire venir leurs familles, leurs proches, leurs amis. "Saint-Nazaire a une grande tradition historique de l'accueil, ils sont tous les bienvenus, mais comment va-t-on les loger?" s'interroge le maire David Samzun. Avec 4000 personnes en attente d'un logement social et moins de 2% de logements vacants, l'équation est impossible. "Les campings de Saint-Nazaire et de Saint-Brévin sont complets, je me réjouis que des familles aient trouvé refuge au VVF de la Turballe, mais au 1er mai, quand la saison touristique va démarrer, où vont-elles aller ?". Il faut trouver des solutions plus pérennes. Le maire en appelle à l'Etat. Il doit aussi rencontrer les syndicats et toutes les associations de solidarité pour organiser et mieux coordonner les réponses.

80 tonnes de dons et personne pour les acheminer

Une vingtaine de particuliers héberge actuellement chez eux des familles ukrainiennes. Mais là aussi bémol. Jean-François de l'association Droujba met en garde : "ce n'est pas tout d'avoir deux chambres pour 15 jours, c'est une présence continuelle qui est nécessaire. Ce sont des personnes traumatisées, qui vont sans doute vivre un ou plusieurs deuils avec les hommes restés au pays, c'est très lourd. L'hébergeur a une grosse responsabilité". L'association Droujba rappelle qu'elle met à disposition de tous des psychologues et des traducteurs. Elle propose aussi de venir parler de l'Ukraine dans les écoles sur les temps du périscolaire afin de favoriser l'intégration des enfants ukrainiens scolarisés.

80 tonnes de dons, des cartons jusqu'au plafond et personne pour les acheminer © Radio France - Hélène Roussel

Enfin, les dons affluent. Une mobilisation sans précédent. "Et nous voilà dans une impasse surréaliste" explique encore Jean-François. "On a 80 tonnes de matériel dans notre local au Ruban Bleu et personne pour les acheminer alors qu'on reçoit des messages des hôpitaux ou des villes en Ukraine qui nous font la liste de tout ce dont ils ont besoin. On a tout, et on ne peut rien faire". La Croix-Rouge ou la Protection Civile qui se sont chargés un temps de l'acheminement sont depuis quelques jours aux abonnés absents. L'association elle aussi en appelle à l'Etat et il y a urgence "parce que là, on rentre dans le dur".