Situation ubuesque" à Saint-Nicolas-de-Pierrepont : deux mois que les lignes téléphoniques sont endommagées

Deux mois après le coup de vent, les fils de téléphonie sont toujours à terre, arrachés, des branches menacent encore de tomber : une "situation ubuesque" dénonce Yves Canonne, le maire de Saint-Nicolas-de Pierrepont, un village de 300 habitants près de La-Haye-du-Puit dans la Manche.

Depuis le 27 décembre et un gros coup de vent, des sapins sont tombés sur les lignes téléphoniques, et depuis rien n'est réparé. Depuis deux mois, certains habitants dont le maire lui-même, n'ont plus le téléphone régulièrement ou ont des coupures intempestives. Les services d'Orange ne sont toujours pas intervenus et le maire Yves Canonne se dit désemparé " On ne voit pas d'entreprises passer et la situation ne s'améliore pas, c'est une situation qui devient alarmante, le maire n'est pas joignable, on a des problèmes pour joindre les personnes âgées et ça pose des problèmes aussi aux personnes en formation en distantiel."

"c'est une situation qui devient alarmante, le maire n'est pas joignable, on a des problèmes pour joindre les personnes âgées " expliquent les élus de Saint-Nicolas-de-Pierrepont © Radio France - Jacqueline FARDEL

Des personnes vulnérables sans téléphone

La situation complique le quotidien dans un village où le portable passe mal et où une partie de la population est âgée, notamment dans le hameau le plus touché. "Les personnes restées sans téléphone sont les personnes âgées et vulnérables, l'une d'elle ne pouvait pas faire fonctionner son alarme. Et on est dans un secteur où les portables marchent mal." explique la seconde adjointe, Martine Guéraud

Le service public fout le camp : de simples fils à réparer , c'est la base, le lien social, et on arrive à des choses comme ça, c'est surprenant et désolant. On est isolé, complètement isolé. Yves Canonne le maire de Saint-Nicolas-de-Pierrepont

De quoi inquiéter alors que depuis une quinzaine d'années la situation se reproduit souvent. Le maire en appelle au civisme de certains habitants. "C'est une situation récurrente, à chaque tempête les arbres tombent sur les lignes, on demande donc aux citoyens de tailler leur haies, leurs arbres, c'est un appel au bons sens pour éviter ce genre de situation qui embête tout le monde."

Pour l'heure tout traîne, et le maire tend le dos en attendant le prochain coup de vent.