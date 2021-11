A Saint-Jean-de-la-Ruelle, le groupe Brandt prône le "made in France"

Le Groupe Brandt, dernier fabricant de gros électroménager dans l'hexagone possède son usine à Saint-Jean-de-la Ruelle. Le site Loirétain est le plus important en France et met en avant son savoir-faire local. Un plan d'investissements a été mis en place en 2021 et devrait se poursuivre.

Jeudi 11 novembre 2021 s'ouvre le "salon du made in France" à Parise. Ce salon se tiend du 11 au 14 novembre à Paris, porte de Versailles et le savoir-faire bleu-blanc-rouge y est mis en avant.

500 000 produits chaque année sur le site Orléanais

Parmi les exposants, le Groupe Brandt, dernier fabricant de gros électroménager dans l'hexagone qui fabrique ses produits notamment à Saint-Jean-de-la-Ruelle (dans l'agglomération orléanaise). Le site Loirétain est le plus important en France. Chaque année, l'usine Brandt France produit 500 000 fours, tables à induction et cuisinières des marques Brandt, Sauter et De Dietrich. Alors que le groupe investit dix millions d'euros en 2021, contre six millions d'euros en 2019 et un peu moins en 2020, Simon Barbeau, le président directeur général du groupe, présente la tendance actuelle et les futurs projets. "On est sur une dynamique extrêmement positive. L'ensemble du marché de l'électroménager est porteur. Le Groupe Brandt a une croissance deux à trois fois supérieure à celle du marché."

Simon Barbeau, le président directeur Général du Groupe Brandt © Radio France - Julien Frenoy

Les nouveautés 2022 et 2023

Mais pour conserver cette dynamique, il faut sans cesse évoluer poursuit Simon Barbeau. "On a plusieurs types de projets pour 2022 avec d'abord de l'innovation car c'est la tradition et l'ADN du Groupe d'apporter régulièrement de l'innovation sur le marché. Il y aura donc un nouveau four qui sortira en 2022 et une nouvelle table à induction qui sortira en 2023. Mais il faut également moderniser notre outil industriel, donc nos deux sites de Vendôme et Saint-Jean-de-la-Ruelle pour qu'ils restent les plus performants concernant la performance, les coûts et les délais."

Au coeur de l'usine Brandt © Radio France - Julien Frenoy

Le choix du Made in France

Fabriquer en France semble une évidence pour le président directeur général du groupe, Simon Barbeau. "On a fait le choix de fabriquer en France parce que ça correspond à nos valeurs. Les avantages du made in France sont évidents pour nous en ce qui concerne le savoir-faire, l'expertise puisque nos équipes se passent de génération en génération le savoir-faire. Il y a des produits qui ont été inventés ici, qui sont développés et qu'on continue à fabriquer. Le deuxième avantage c'est la réactivité et le circuit court car on est beaucoup plus proche de nos clients pour mieux réagir."