Sivens : l’irrigation de la vallée du Tescou, dans le Tarn, toujours l'objet d’âpres négociations

Alors que l’été a été marqué par une sécheresse sans précédent, dans le Tarn le projet de retenue d’eau dans le secteur de Sivens est toujours à l’étude. Ce jeudi 15 septembre, une trentaine d’acteurs du projet de territoire ( l’instance mise en place pour renouer le dialogue entre les parties ) vont à nouveau se réunir.

Une énième réunion pour cette fois déterminer les limites de la zone humide ( un cabinet d’expertise rend son rapport ce jeudi ) alors que le premier projet de barrage à Sivens sur le cours du Tescou, un affluent du Tarn, a été stoppé en 2015 quelques mois après la mort de Rémi Fraisse, jeune militant écologiste de 21 ans, mortellement blessé par une grenade sur le chantier.

200 réunions et 700.000 euros d'études

Les agriculteurs, les écologistes et les élus attendent aussi de pied ferme l’expertise des deux médiateurs nommés il y a un an par le gouvernement. Enfin, la structure chargée de la mise en place de l’irrigation dans la vallée du Tescou est aussi en train de naitre puisque le département n’a plus la compétence de l’eau.

Bref : le projet est tout sauf à l’arrêt. Certaines solutions ont été trouvées pour irriguer les fermes du secteur. Il y a encore beaucoup travail mais on avance promet Maryline Lherm, vice présidente en charge de l’agriculture au département du Tarn : "Avec 200 réunions, 700 000 € d'études, forcément le dossier continue. Il y a une obligation de résultats, bien sûr. Le projet de territoire est toujours en cours. Les volumes ont été arrêtés par consensus et nous sommes sur le besoin quantitatif de l'eau dans la vallée du Tescou, c'est à dire un ou plusieurs ouvrages. Notre travail a été un travail de collaboration et on continue dans ce sens là."

L'obligation de résultat, c'est pour tout le monde !

Et l'élue du département promet que les appels à construire le barrage hors la loi ne sont pas acceptables et pas du tout entendu dans le Tarn. "Nous, on est dans la règle, dans la loi et dans la légalité. Donc on continue. C'est long, mais on est arrivé à un stade où on est, on va être opérationnel. La problématique de l'eau, ne concerne pas que le Tescou. Elle concerne le Tarn et concerne le pays tout entier. Qui aurait assumé 200 réunions en si peu de temps. On a une obligation de résultat, mais l'obligation de résultat, c'est pour tout le monde."

Quelle solution pour l'amont de la zone ?

Au bout de 200 réunions d’un processus de négociations très complexe et codifié appelé Projet de Territoire il y a eu des avancées. Les opposants se sont mis d’accord notamment sur le besoin en eau du territoire. Pour les communes en aval, une solution d’irrigation via des canalisations a aussi quasiment été entérinée. Maintenant reste de savoir comment on irrigue les fermes en amont. Les écologistes imaginent et plaident pour plusieurs petites retenues d’eau, là où elles seraient vraiment nécessaires. En revanchent les agriculteurs et une partie des élus veulent toujours un barrage. Pas sur la zone du début, un peu plus haut, à 300 m environ du secteur originel de Sivens. Et plus petits que les 1,5 millions de m3 prévu au début. Une option que refusent à priori les opposants, mais que pourraient maintenant accepter les autorités alors que le besoin en eau se sont montré criant cet été.

Alors les réunions de négociations vont se poursuivre. Certaines médiatisées, d’autres très discrètes. Et pas question dans le Tarn d’écouter les voix qui dans le Lot et Garonne proposent de faire un coup de force et de faire venir des pelleteuses pour construire le barrage hors de la loi. Les deux parties veulent trouver un consensus même si ca peut paraître interminable.

