Sivom de Mezzana : un accord trouvé après 28 jours d'occupation

Après 28 jours d'occupation, un accord a été trouvé dans la nuit du 29 au 30 avril, entre la direction du Sivom de Mezzana et l'intersyndicale STC-CGT

Embauche d'une chargée de ressources humaines, revalorisation de l'IFSE, assurance du respect du taux d'encadrement des enfants, prime covid : un document de quatre pages, signé par l'intersyndicale CGT-STC et le président du Sivom, acte l'accord trouvé entre les deux parties dans la nuit du 29 au 30 avril, après 28 jours de mobilisation des agents.

Dans la salle principale de l'école de Mezzana, les 16 grévistes remballent leurs affaires. Ils ont occupé, 28 jours et nuits les lieux, réclamant la démission du président du Sivom, Jean-Nicolas Antoniotti et dénonçant "des risques psychosociaux". Un consensus a finalement été trouvé : l'embauche d'un personnel RH, pour faire le lien entre les agents et le président.

Soulagement des agents

"C'est un véritable soulagement pour les agents", souffle Marie-Jo Louzao, déléguée syndicale STC du personnel qui portait, avec la CGT, quinze revendications. "Toutes ont été discutées", précise l'intersyndicale, qui se félicite de la revalorisation de l'IFSE, une indemnité de fonction, variant de 60 à 168 euros selon la fonction.

Autres satisfactions : "l'attribution d'une prime de 150 euros par an aux agents de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ; le versement de la prime Covid 2020 à tous les ayants droits ; ou encore la signature d'une convention avec un organisme pour bénéficier de la médecine préventive".