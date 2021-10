Six après le départ des militaires de Châlons-en-Champagne, quel bilan pour le CRSD ?

Le CRSD : 4 lettres pour "contrat de redynamisation du site de défense", ce contrat signé entre l'agglomération de Châlons-en-Champagne et l'Etat pour compenser le départ d'un millier de militaires en juin 2015. L'idée c'était de favoriser l'implantation d'entreprises et la création d'emplois avec 70 millions d'euros d'aides publiques attribuées par l'Etat (30 millions) et les collectivités pour l'agglomération de Châlons-en-Champagne.

Le CRSD a de notre point de vue pleinement rempli son rôle -- Benoist Apparu

"On a beaucoup accompagné des entreprises et elles mêmes ont investi de l'argent donc au total ce sont plus de 200 millions d'euros qui ont été générés", estime ce jeudi 14 octobre le maire de Châlons-en-Champagne Benoist Apparu. Il y a les aides financières qui ont permis à des entreprises de venir s'installer dans l'agglomération.

Exemple : l'entreprise Machaon spécialisée dans le recyclage des plastiques souples ou encore Silicéo, qui a crée une cinquantaine d'emplois dans le domaine de l'énergie photovoltaïque. Et il y a eu aussi les aides pour les entreprises déjà en place, qui avaient des projets dans les cartons. Au total, 56 entreprises ont été accompagnées par le contrat de redynamisation du site de défense (CRSD).

1.067 emplois crées grâce au CRSD selon l'agglomération

Au total depuis 2015, 1067 emplois ont été crées grâce au CRSD selon une enquête effectuée par l'agglomération de Châlons-en-Champagne auprès des entreprises et des commerces qui ont bénéficié d'aides. "Le départ des militaires c'est pas simplement un départ économique, c'est aussi une histoire qui s'en va, mais en termes de richesse produite pour le territoire, le CRSD a de notre point de vue pleinement rempli son rôle", estime Benoist Apparu.

Redynamiser le coeur de ville: voilà un autre objectif que s'était fixé la ville. Et le CRSD a permis aussi de redonner vie à des anciens bâtiments militaires désertés en 2015, comme l'ancien Mess des officiers devenu le Mess des entrepreneurs, ou encore cette ancienne caserne Chanzy qui accueille aujourd'hui des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances.