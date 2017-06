Six camions haute protection pour les pompiers de l' Hérault

Le département de l' Hérault s'équipe de six camions nouvelle génération de lutte contre les feux de forêts, dix autres ont été commandés . Cela fait suite à l'incendie mortel d'août 2016 à Gabian, à la suite duquel le jeune pompier Jeremy Beier est mort .

Ces investissements font suite à l'incendie de Roquessels -Gabian le 10 août dernier, au cours duquel 4 pompiers ont été pris au piège dans leur camion, l'un d'eux Jeremy Beier est mort des suites de ses blessures un mois plus tard, les trois autres ont été brûlés . L' enquête est toujours en cours, mais les premiers rapports d'expertises ont pointé des " manquements en terme d'équipements" .

Le camion doit être le lieu de refuge.

Ces nouveaux camions sont tous équipés de nouveaux dispositifs d'auto-protection, qui permettent d'arroser la cabine et l'environnement proche du camion afin que les pompiers à l’extérieur puissent y accéder , " Il possède un réservoir indépendant de 450 litres exclusivement dévolu à cet effet, explique lechef-adjoint de la caserne de Mèze Franck Ravel, qui nous permet de tenir 5 à 6 minutes, le camion c'est vraiment le lieu de refuge ". Les poignées extérieures du véhicule sont mieux identifiées , les cabines sont toutes équipées de masque respiratoire pour éviter une intoxication liée à l'inhalation de fumées .

L' ensemble des camions de lutte contre les forêts du SDIS de l' Hérault ont été mis aux dernières normes de sécurité , tous équipés de masque respiratoire.

183 communes soit plus d'un tiers des communes du département sont classées en risque majeur incendie ..rien que pour lutter contre les feux de forêt ,du 10 juillet au 17 septembre dans l' Hérault, au minimum chaque jour, 400 pompiers sont mobilisés et cela peut aller jusqu'à 800 . Il y en a autant pour assurer la prévention grâce aux tours de guet , aux patrouilles des sapeurs forestiers , des agents de l'ONF, des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et des bénévoles des comités communaux de feux de forêt .L' été, près de 50% des feux de forêt sont d'origine volontaire .