Six cavaliers et leurs chevaux de la Garde Républicaine patrouillent dans la Chaîne des Puys

Deux des six cavaliers et leurs chevaux de la Garde Républicaine, mobilisés cet été dans la Chaîne des Puys.

Vous les avez peut-être déjà croisé au détour d'un chemin ! Avec leurs chevaux de la Garde Républicaine, six gendarmes patrouillent sur le site de la Chaîne des Puys et autour de certains lacs, notamment au lac d'Aydat et au lac Chambon. Pour la première fois cette année ils se déplacent aussi sur le plateau de Gergovie.

Le cheval, le meilleur allié pour aller au contact

Les gendarmes et leurs fidèles montures sont mobilisés pour le quatrième été consécutif sur plusieurs sites touristiques de la Chaîne des Puys. Preuve que le dispositif convient à tous les acteurs du territoire et en premier lieu aux gendarmes eux-mêmes. "Le cheval, c'est notre capital sympathie!" lance en souriant Charlotte Kempenich, cheffe de ce poste à cheval saisonnier. "Les gens viennent naturellement nous parler, ils nous disent bonjour, alors qu'on ne dirait pas forcément bonjour à un gendarme dans la rue". Clairement, les chevaux sont d'excellents médiateurs quand il s'agit de faire de la prévention et parfois dresser des contraventions. Les six gendarmes sont là pour rappeler les règles de stationnement, pour lutter contre les déchets sauvages ou encore pour encourager les gens à tenir leurs chiens en laisse.

Les gendarmes et leurs chevaux de la Garde Républicaine vont patrouiller jusqu'au 28 août. © Radio France - Lauriane Havard

Cette patrouille de la Garde Républicaine n'est qu'un maillon de la chaine. Pour assurer la sécurité et la prévention sur ces sites naturels sensibles, il y a aussi les gardes natures du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, les agents de l'Office français de la Biodiversité (OFB) et le SDIS 63, qui détache un véhicule tout-terrain jusqu'au 1er septembre. Les gendarmes et leurs chevaux de la Garde Républicaine, eux, sont en patrouille dans la Chaîne des Puys jusqu'au 28 août inclus.