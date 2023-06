Six détenus du Craquelin en mission de réinsertion dans les vignes du Berry

Les six détenus sont en fin de peine et bientôt de retour de retour dans la vie active.

Au milieu des vignes, les détenus s'activent. Après quelques jours de travail, le coup de main est déjà là. Ils sont six. Venus du centre pénitentiaire de Châteauroux. Pendant une semaine, du 12 au 16 juin, ils ont travaillé dans différentes vignes des viticulteurs de l'appellation Châteaumeillant. Embauchés en contrat à durée déterminée pendant cinq jours, ils ont reçu l'aval de l'administration et de la juge d'application des peines pour participer à cette initiative. Leur mission ? Accoler la vigne, c'est-à-dire guider les brins de vignes derrière des fils de fer pour la mettre en ligne en prévision des vendanges.

Les détenus répondent aux attentes des vignerons

Casquette sur la tête, Emmanuel, un ancien pâtissier, apprécie l'expérience : "C'est l'occasion de rester dehors, de voir d'autres personnes, de créer des liens et peut être d'avoir également une issue à la sortie pour avoir du travail". Un enthousiasme partagé par Samir, un autre détenu qui a déjà travaillé dans les vignes : "Dès ma sortie je retourne tout de suite dans les vignes. C'est la liberté !".

L'expérience est concluante pour les vignerons, les détenus et l'administration pénitentiaire. © Radio France - Pierre Frasiak

Et les six travailleurs sont efficaces, vendredi ils étaient en avance. Les vignerons ayant fait appel à leurs services sont très satisfaits, à l'image de Maxime Hubert, qui les encadrent depuis le début de la semaine : "Ca permet de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'ils sont enfermés qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont incompétents dans ce qu'ils font. On leur apprend les choses, ils comprennent, ils font. Ils appliquent aussi bien que des saisonniers qu'on aurait eu".

Une expérience qui risque de se renouveler

Le préfet de l'Indre, Stéphane Bredin est venu leur rendre visite ce vendredi. Il salue cette initiative qui prépare les détenus à un retour dans la vie active : "Ces activités permettent de renouer le contact avec le monde du travail. Ça veut dire reprendre des habitudes. Ici, il faut être à 6 h 30 au greffe, à 7 h dans le camion pour être à 8 h dans les vignes. Il faut le faire cinq jours de suite. Il faut le faire dans des conditions météo qui ne sont pas faciles".

Vigneron et service pénitentiaire pensent à renouveler l'expérience pour les prochaines vendanges. Et certains détenus ont découvert une vocation.