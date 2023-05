Six Dijonnais vont participer aux championnats du monde de Ninja Warrior aux Etats-Unis

De loin, on peut croire à des singes. De près, ce sont six Dijonnais qui se préparent aux championnats du monde de Ninja Warrior. La compétition se déroulera du 23 au 25 juin à Greensboro aux Etats-Unis. Pour représenter la France et Dijon, ces six athlètes lancent une cagnotte en ligne. Elle leur permettra de financer leur voyage.

ⓘ Publicité

La préparation pour battre les Américains

C'est à Fontaine-lès-Dijon que ces athlètes se préparent aux championnats du monde de Ninja Warrior. Dans la salle de sport Cesar Crossfit, ils enchaînent les tractions, les pompes, les sauts… Beaucoup de transpiration pour espérer être prêt lors de la grande finale. Ce sera compliqué estime Noé, 13 ans : "Il faut encore que je m'entraîne. Les Américains sont plus forts que nous…"

Noé durant son entraînement aux championnats du monde de Ninja Warrior © Radio France - Etienne Cholez

Et pour cause, les Américains ont Ninja Warrior dans le sang. Lilian fait partie des six Dijonnais qui iront représenter la France à Greensboro : "Chez eux, c'est un vrai sport. Ils font ça depuis dix ans. Nous, on commence tout juste à avoir des gamins qui font du Ninja Warrior comme un vrai sport." Parmi les gamins, le plus jeune a 8 ans, il s'appelle Yoan : "Pour l'instant, ce qui me stresse le plus, c'est l'avion !"

Une cagnotte pour représenter Dijon

L'avion, c'est la première épreuve. Il va falloir réussir à monter dedans. La plus grosse difficulté : le prix du voyage. Pour réussir, le club Cesar Crossfit lance une cagnotte en ligne .

Le club estime que la compétition coûtera environ 1.900 euros par athlète, en comptant la nourriture, l'hébergement, les trajets sur place, etc.

Une passion née de l'émission télé

Esteban a 13 ans. En juin, il s'envolera lui aussi pour les Etats-Unis. Il a commencé le Ninja Warrior un peu avant ses dix ans : "Quand j'ai arrêté le foot, mon père m'a dit qu'il connaissait un endroit où on pouvait faire comme le jeu à la télé. J'y suis allé. Et j'aime beaucoup, alors je continue !" Son père, Julien, essaie de le coacher du mieux possible avant la compétition : "Physiquement, on a rajouté un entraînement. Mentalement, on le préserve. Il faut qu'il garde le côté amusement. Le Ninja Warrior, c'est un vrai sport d'équipe. La base, c'est de se retrouver entre copains."

Et justement, parmi les copains, Clément, 9 ans : "Quand je serai grand, je ferai Ninja Warrior à la télé. Ce que je fais ici, c'est comme à la télé ! C'est trop cool !"

Pour aider ces six athlètes dijonnais, retrouvez la cagnotte en ligne ici : https://www.lepotcommun.fr/pot/els5yyfb