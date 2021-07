Six élus de Dordogne signent la tribune en faveur des mesures sanitaires d'Emmanuel Macron

Plus de 380 élus français ont signé une tribune ce dimanche matin dans le JDD (Journal du Dimanche). Ils "saluent le courage" d'Emmanuel Macron et des décisions prises notamment sur le pass sanitaire. Six élus périgourdins font partie des signataires.

382 élus de droite et du Parti socialiste ont signé une tribune ce dimanche 18 juillet dans le JDD pour approuver les choix d'Emmanuel Macron. Ils ont voulu "saluer le courage des décisions prises par le président" sur le plan sanitaire, sur la campagne de vaccination contre le coronavirus, le pass sanitaire et le plan d'investissement pour l'emploi. Le chef de l'Etat a annoncé, lundi dernier, l'extension du pass sanitaire aux lieux de culture dès le 21 juillet et aux restaurants et aux bars au début du mois d'août. Il a également acté la vaccination obligatoire des soignants.

Parmi ces 382 élus de droite et de gauche, il y a Christian Estrosi à Nice et l'ancien ministre et maire socialiste de Dijon François Rebsamen. Six Périgourdins font partie de la liste :

Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat

Jérôme Peyrat, le maire de La Roque-Gageac et conseiller régional LREM

Monique Ratineau, la maire de Brantôme

Thierry Cipierre, le maire de Coulounieix-Chamiers

Stéphane Triquart, le maire de Mussidan

Hervé Delage, le maire de Monsaguel

Des manifestations contre le pass sanitaire

Ce samedi 17 juillet, 110.000 personnes ont défilé dans les rues partout en France pour protester contre les décisions d'Emmanuel Macron. Ils étaient 400 à Périgueux, 300 à Sarlat et une dizaine à Montpon-Ménéstérol.