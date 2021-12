Six épiceries de nuit qui vendaient du tabac illégalement à Montpellier fermées temporairement

Six épiceries de nuit qui font de l'ombre aux bureaux de tabac à Montpellier ont été contrôlées et punies au début du mois de décembre. Elles ont fait l'objet de fermetures administratives allant de 7 à 45 jours pour avoir vendu des cigarettes illégalement. Les épiceries de nuit concernées sont dans les quartiers de Près d'Arènes, de la Gare Saint-Roch, Lemasson ou encore de Celleneuve. Jules était client de l'une d'elle. Il s'est rabattu sur le buraliste, quelques mètres plus loin. L'étudiant explique : "C'était moins cher. Je payais 8 euros le paquet de tabac au lieu de 10 dans un bureau de tabac classique. On n'a pas tout le temps le budget."

L'argument est souvent économique. Jérémy Pézières, président de la fédération des buralistes de l'Hérault le comprend "on ne peut pas reprocher aux consommateurs d'aller s'approvisionner au moins cher." Mais il est en lien avec les forces de l'ordre pour faire remonter les quartiers où se trouvent ces épiceries pour "faire cesser ce trafic de cigarettes dans les épiceries de nuit."

Une concurrence déloyale pour les bureaux de tabac

En plus d'être illégales, ces épiceries font de la concurrence déloyale aux buralistes. Jérémy Pézières estime que les bureaux de tabac vendent 15 à 20 % de volume de tabac en moins quand ils sont à proximité de ces épiceries. "La clientèle fuient les bureaux de tabac pour aller dans ces épiceries où les produits sont moins chers mais qui peuvent être aussi de moins bonne qualité." Les clients qui achètent du tabac de façon illégale peuvent aussi être punis, d'une amende de 135 euros.

