C'est l'une des décisions prises au terme du Grand débat national : la création des "Espaces France Services". Un lieu unique où l'on peut effectuer la plupart de ses démarches administratives. Six ont déjà été labellisées. Une trentaine vont voir le jour en Dordogne d'ici la fin de l'année 2021.

Six espaces "France Services" labellisés en Dordogne

Belvès, Pays-de-Belvès, France

Vous connaissiez peut-être les MSAP, les Maisons de service au public? Place désormais aux "Espaces France Services" amenées à les remplacer. Depuis le 1er janvier, six ont été labellisées en Dordogne, à Belvès, Mussidan, Nontron, Coulounieix-Chamiers, Lanouaille et Thenon-Hautefort. Une trentaine au total sont en projet.

La plupart des services publics réunis sous un même toit

Le principe en sera le même, mais amélioré. Les usagers pourront effectuer sur place de nombreuses démarches administratives épaulés par des personnes spécialement formées. Aussi bien demander un passeport qu'une carte grise, ouvrir un compte retraite que rencontrer un conciliateur de justice ou un agent des impôts. "C'est une émanation du Grand débat national" reconnaît Frédéric Périssat le préfet de la Dordogne : installer dans chaque canton un service public de proximité". Des structures co-financées par l'Etat et les collectivités locales, qui seront ouvertes 24 heures par semaine et cinq jours sur sept.

Au moins neuf partenaires

Ces Espaces France Services fonctionnement avec un socle minimal de neuf partenaires (La Poste, Pôle emploi, Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse), et trois ministères. (impôts intérieur et justice). Mais d'autres services supplémentaires publics ou privés pourront également s'y greffer. Lorsque le besoin se fera sentir, des agents se rendront sur place pour des rendez-vous physiques. Il sera également possible de régler certains dossiers par visioconférence.

Sur place, les personnes qui le souhaitent peuvent être aidées par des agents spécialement formés © Radio France - Emmanuel Claverie

"C'est une attente très importante de la population et c'est un message d'espoir qui est envoyé aujourd'hui se félicite la députée LREM du Périgord Noir Jacqueline Dubois. "On remet de l'humain poursuit-elle. Le numérique est très utile à condition qu'il y ait quelqu'un à côté pour aider à le faire fonctionner. D'ici la fin de l'année 2021, une trentaine de ces espaces devraient être aménagés en Périgord.