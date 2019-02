Six hôtels-restaurants de la baie de Talloires s’unissent pour recruter

Haute-Savoie, France

Recruter ensemble plutôt que chacun dans son coin, l’idée est née après la création, l’année dernière, de l’association des hôteliers de Talloires. Six patrons d’établissements (du 3 au 5 étoiles) ont décidé d’unir leurs efforts pour attirer chez eux les meilleurs candidats possible. "Face aux difficultés pour trouver du personnel, on est plus fort ensemble", assure Nicolas Bise. A la tête d’un établissement 4 étoiles, il affirme que ce regroupement "crée de l’émulation". "Avec ce regroupement, on a une plus grande visibilité", poursuit Sébastien Blanchin de l’hôtel "Les Grillons".

REPORTAGE - A Talloires, six hôtels-restaurants s'unissent pour recruter Copier

300 personnes à recruter

Pour leur première journée commune de recrutement, plusieurs dizaines de candidats sont venus, CV en main, passer les entretiens. En un seul déplacement, ils ont pu découvrir six maisons différentes. "On a tous des recherches différentes", explique Magalie Sulpice de "l’Auberge du Père Bise". "Moi je ne recherche pas de profils sur l’hébergement mais certains de mes collègues oui alors je peux leur envoyer les candidats." Et pas la peine de faire des kilomètres. Il n’aura qu’à se rendre à la table d’à côté pour passer un nouvel entretien.

Les six patrons se sont regroupés au sein d’une association des hôteliers de Talloires(*). En plus du recrutement, ils collaborent également sur la question du logement des saisonniers. Pour la prochaine saison estivale, ils recherchent entre 280 et 300 personnes. Une nouvelle journée commune de recrutement sera organisée à Talloires le 11 mars prochain.

(*) Les six hôtels réunis au sein de l'Association des Hôteliers de Talloires-Lac d'Annecy sont : Hôtel Les Grillons, Hôtel Le Lac, Hôtel Beau Site, Le Cottage du Père Bise, l'Abbaye de Talloires et l'Auberge du Père Bise.