Six humanitaires lorrains en Pologne "pour déterminer les besoins" des réfugiés ukrainiens

Une équipe de six humanitaires nancéiens part ce lundi pour un camp de réfugiés ukrainiens en Pologne. Ils emportent avec eux 12 tonnes de nourriture et de matériel médical mais ils vont surtout recenser là bas les besoins humanitaires et logistiques pour d'éventuelles prochaines missions.

C'est une mission de reconnaissance. Six humanitaires nancéiens de l'association FIRE, pour French International Rescue Experts, sont partis de Lorraine ce lundi avec 12 tonnes de nourriture et matériel médical pour un camp de réfugiés ukrainiens en Pologne. Ils resteront sur place une demi-journée et effectueront une mission de reconnaissance des besoins alimentaires, sanitaires et logistiques sur place.

Une première venue qui pourrait en appeler une autre. L'idée est de faire une remontée directe à la ville de Nancy, au département de Meurthe-et-Moselle, à l'Etat et aux partenaires privés des besoins des réfugiés. "Les besoins sont généralement simples, de l'eau, de l'alimentation, de quoi se laver et évacuer les déjections pour éviter les maladies" explique Landry Richard, le président de l'association.

"Le but de la reconnaissance c'est de mettre en œuvre les bons moyens au bon endroit" Landry Richard, président de l'association FIRE

Mais ces six bénévoles, pour la plupart pompiers de métier, apportent une expertise très concrète, venue de leurs précédentes opérations lors de tremblements de terre au Népal ou en Equateur. "_C'est du secours, de l'assistances aux personnes, des soins infirmier_s" précise Grégory L'hospital, bénévole de FIRE. Un savoir-faire particulier auquel il faut ajouter des compétences pour apporter de l'eau potable dans ce type de zone, "c'est notre spécialité" ajoute Landry Richard.

En Pologne, les secouristes s'attendent à trouver une population qui a tout perdu, "ce sont des besoins primaires auxquels on ne pense pas quand on est installé dans notre confort" commente Grégory L'hospital, "mais imaginez partir de chez vous en 30 à 45 minutes, vous ne prenez que l'essentiel et vous oubliez plein de choses" des besoins que vont devoir identifier les secouristes de FIRE dès leur arrivée mardi soir en Pologne.