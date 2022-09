La saison estivale s'achève avec un bilan plus que positif en Seine-Maritime : le nombre de nuitées cette année va au-delà des chiffres d'avant-Covid.

Six millions de nuitées cet été en Seine-Maritime : "Une vraie dynamique", se félicite Frédéric Marche

Les chiffres sont tombés, et ils sont bons : avec près de 6 millions de nuitées cet été, la saison estivale a été exceptionnelle pour les professionnels du tourisme en Seine-Maritime. En effet, non seulement ce chiffre augmente par rapport à la saison dernière (4.4 millions de nuitées en 2021), mais il augmente également de 11% comparé à 2019, avant la pandémie de coronavirus. "Ce n'est que du positif pour notre département, c'est une vraie dynamique", se félicite Frédéric Marche, maire de Cléon, conseiller départemental et président délégué au tourisme à l'agence Seine-Maritime Attractivité.

La campagne, "un atout pour le territoire"

Les chiffres pour cet été confirment également une augmentation du nombre d'"excursionnistes", des touristes qui ne viennent que pour une journée : ils étaient 8.6 millions cet été, contre 6.7 millions l'année dernière. Là aussi les chiffres progressent (+26%) comparé à 2019. Des chiffres boostés notamment par le retour des touristes étrangers, sauf peut-être des Chinois : "Nous avons eu beaucoup d'européens : des Allemands, des Anglais, des Belges, etc.", confirme Frédéric Marche. Mais aussi des Espagnols et des Italiens, attirés par la météo plus fraîche cet été en Normandie.

Ce boom du tourisme bénéficie classiquement au littoral, mais également à la campagne : "La Seine-Maritime est un des départements les plus verts de France, et cette ruralité qui est proche du littoral est un atout pour le territoire. Nous avons 950 km de voies cyclables, des voies vertes et des voies aménagées, ça aussi c'est un atout", considère Frédéric Marche, invité ce lundi de France Bleu Normandie.

à réécouter Delphine Croq, directrice de Rouen Normandie Tourisme

Si la saison 2022 a été très bonne, les professionnels du tourisme s'attendent à faire encore mieux en 2023, avec notamment le retour de l'Armada à Rouen au mois de juin.