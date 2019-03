Six millions d’euros pour les pompiers de Vaucluse

Vaucluse, France

Ces 6 300 000 € participeront au programme d'investissement du SDIS qui est de 38 millions d'euros d'ici 2022. Ce qui permettra aussi de répondre aux exigences du prochain schéma départemental analyse et couverture des risques que le préfet doit très prochainement signer.

Véhicules et tenues modernes

A l'occasion de la signature de cette convention 11 véhicules neufs ont été attribués aux centres de secours de Caumont-sur-Durance, Beaumes-de-Venise, Caromb, Saint-Cécile-les-vignes, Visan, Mornas et Carpentras et Avignon. La nouvelle tenue individuelle de protection en textile rouge et plus noire a commencé à être distribuée.